D-100’de kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere girdi

Kaza, D-100 kara yolu Akyazı ilçesi Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç içerisinde iki kişi sıkışarak yaralandı.