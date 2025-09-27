Cumhurbaşkanı Erdoğan: Canavarın durdurulmasının şart oldu

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Bosphorus Diplomasi Forumu'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Gazze için tüm gövdemizi oraya koyduk. Netanyahu denen katil BMGK'da salondaki boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı. Canavarın durdurulmasının şart olduğu görüldü. İsrail durdurulmadan Filistin devleti için kurulan irade eksik kalacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen
"Bosphorus Diplomasi Forumu"
nda konuştu.
İşte Erdoğan'ın açıklamaları;
Saygıdeğer katılımcılar hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bosphorus Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Ülkemizin güçlü yarınları için fedakarca çalışan her bir gencimiz bizim için değerlidir. Umudumuzu artıran bir istikbal yıldızıdır. Asra yön vermekle kalmayıp mührümüzü de vuracağımız Türkiye Yüzyılı gençlerimizin çalışmalarıyla vücut bulacaktır.
Hepinize şimdiden başarılar diliyor, Rabbim yolunuzu da bahtınızı da açık etsin diyorum.
"Küresel rekabetin dozu artıyor"
Uluslararası sistemde kırılmalar yaşanıyor. Küresel rekabetin dozu artıyor. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına, türlü meydan okumalarla karşı karşıyayız. Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem tamamıyla felce uğramıştır. İnsanlık hakları ve insanlık onuru yara almış, merhamet gibi duygular sessize alınmıştır. Çok büyük bir sistem krizi vardır.
"Gazze için tüm gövdemizi oraya koyduk"
Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelemeyen çatışmalara duyarsız kalamayız. Gazze için tüm gövdemizi oraya koyduk.
Gazze, Yemen ve Suriye sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor.
Filistin'de neler oluyor gördünüz? Ellerinde tencerelerle bir kap yemek alayım diye nasıl çaba gösteriyorlar izlediniz.
Türkiye hiçbir kompleksi olmadan büyüklüğüne yakışır biçimde barış ve huzur için çalışan her kesimle çalışabilen herkesin güven duyduğu bir ortaktır. Bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne azami katkı sunuyoruz.
"Netanyahu boş koltuklara seslendi"
Gazze'de tam 2 yıldır dünyanın gözleri önünde utanç verici bir soykırım yaşanıyor. Sivillerin üzerine bomba yağdırıyorlar. Gazze'de açlık bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor.
Netanyahu denen katil BMGK'da salondaki boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı. Soykırım şebekesinin başı BMGK'da yalanlarını ve tehditlerini dinleyecek kimseyi bulamadı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.
"Sumud yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz"
Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş Gazze'ye doğru ilerliyor. Gönüllüler Gazze'ye yardım götürüyorlar. Sumud Filosunun umut yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz. Allah yollarını açık etsin onları esirgesin. Unutmayın zalimlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap galip gelecektir. Bu hesap bambaşka.
Gazze'de çok kayıplar verildi. 2 buçuk milyon insan tarihin en vahşi soykırımına maruz bırakıldı.
"Canavarın durdurulmasının şart"
Canavarın durdurulmasının şart olduğu görüldü. Filistin'i tanıyan ülke sayısı 150'yi geçti. Filistin'in tanınması geç de olsa önemlidir. Şu soruyu sormadan edemiyoruz; Bu adımlar daha erken atılamaz mıydı? Katliam kadrosu eliyle tanınmaz hale getirilmeden önce Filistin tanınamaz mıydı? İsrail saldırganlığının önüne geçilmesi için bu özeleştirinin yapılması gerekiyor.
"Gazze'nin faturası ödetilmeli"
İsrail durdurulmadan Filistin devleti için kurulan irade eksik kalacaktır. Ekonomik olarak İsrail hükümetine Gazze'deki yıkımın faturası ödetilmeli.
Yaslı Adayı güçlü bir Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çevirecek gençler olarak sizleri görüyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
