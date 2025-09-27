Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır

12:2527/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde Karabağ'ı ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda,
"Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan'ımızın Anım Günü'nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır"
ifadelerini kullandı.





#Anım Günü
#Azerbaycan
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? Adım adım kira sözleşmesi hazırlama rehberi