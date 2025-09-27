Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır

"Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan'ımızın Anım Günü'nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır"