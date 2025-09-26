Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer arasında Filistin teması

Semih Bozkuş
18:4026/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Erdoğan, Starmer'e Netanyahu hükümetinin durdurulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, BM Genel Kurulu’nun Filistin’de iki devletli çözüm için önemli bir zemin oluşturduğunu vurguladı. İngiltere’nin Filistin’i devlet olarak tanıma kararını “tarihi” olarak niteleyen Erdoğan, bu adımı tebrik etti. Ayrıca Filistin’e destek ivmesinin korunarak Netanyahu hükümetine karşı diplomatik baskının ötesine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İngiltere'ye Filistin tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin’de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Starmer’ı ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin’i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

"Netanyahu hükümeti durdurulmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Keir Starmer
#İngiltere
#Filistin
