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KAHRAMANMARAŞ

Dağ köyünde tersine göç ile ihracat heyecanı

Kahramanmaraş Türkoğlu’nda başlattıkları çilek üretimiyle kentten köye göçü sağlayan çiftçiler, ürünlerini sınır ötesine göndermenin heyecan ve gururunu yaşıyor. Üretim alanı bin 100 dekara ulaşırken, Türkoğlu Çilek Üreticiler Birliği altında birleşen çiftçilerin gelir düzeyi de yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi kırsal mahallelerinde devlet desteğiyle modern çilek üretimine başlayan çiftçiler, önce kentten köye göçü sağladı şimdi de ihracatın kapılarını araladı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahallelerinde yaşayan birçok kişi, işsizlik nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce kent merkezine ve çeşitli illere göç etti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendislerinin 2006 yılından itibaren bölgede yaptığı bilgilendirme eğitimleriyle, mahalle sakinleri çilek üretimine başladı. Fide ve damlama sulama desteğiyle üretimin her yıl arttığı bölge dikkatleri üzerine çekti.

BÖLGEDE GÜNLÜK HASAT 7 TON

İş bulmak amacıyla çevre illere göç eden yaklaşık 200 aile çilek üretiminin olumlu yansımaları ve istihdam artışının sonucu baba ocağına döndü. Her biri bahçe kurup çilek üretimine başlayan çiftçiler, kurdukları “Türkoğlu Çilek Üreticiler Birliği” altında birleşti. Üretim alanı bin 100 dekara ulaşırken, bölge halkının gelir düzeyi de yükseldi. Yetiştirilen çileğin kalitesi ve artan üretim alanı ihracatçıların da ilgisini çekti. Tüccarlar tarafından Türkoğlu Çilek Üreticileri Birliğinden alınan çilekler Rusya ve Mısır’a ihraç ediliyor. Bölgede günlük yaklaşık 7 ton çilek toplanırken hasat ekim ayına kadar devam edecek.

BAKANLIK DESTEĞİYLE İHRACATA BAŞLANDI

Fotoğraf: Arşiv

Türkoğlu Çilek Üreticiler Birlik Başkanı Hüseyin Kaplan, devletin desteklemeleriyle köye dönüşten sonra şimdi de ihracat yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son yaptığı 450 bin liralık destekle Rusya ve Mısır’a ihracata başladıklarını ifade eden Kaplan, bu desteğin kendileri için adeta bir can suyu olduğunu belirtti.

Kaplan, çilek üretim miktarını arttırmayı hedeflediklerini anlatarak “Buradan giden insanlar çilekten para kazanıldığını görünce tek tek tersine göç yaptılar. Onlar da gelip çilek bahçesi kurmaya başladılar. Çevre köylerden de insanlar çalışmaya geliyor. Onlara bir ekmek kapısı, bizlere de temiz havada çalışmak düşüyor. Şimdi ihracata da başladık. İhracatta başarılı olduğumuz takdirde daha iyi seviyelere gelmek için çaba göstereceğiz” dedi.

YÜKSEK RAKIMDA KALİTELİ ÜRETİM

Fotoğraf: Arşiv
  • İhracatçı Gökhan Yaltır ise Türkiye’de yetişen çileklerin ya Doğu Avrupa ya da Rusya pazarına gittiğini, Ortadoğu ve Asya pazarına ise uçakla düşük tonajlı sevkiyatlar gerçekleştiğini söyledi. Türkoğlu bölgesini özellikle tercih ettiklerini ifade eden Yaltır, “Bölgeyi tercih etmemizin sebebi yüksek rakımda yapılan kaliteli ve aroması yüksek çilek üretimi. 15 Mayıs’tan itibaren havaların ısınmasıyla birlikte düşük rakımlarda kalite düşer. Böyle olunca ben de ihracatımızı devam ettirme adına yüksek rakımda havanın daha serin olduğu, çileğin daha dayanıklı olacağı bu bölgeyi tercih ettim” ifadelerini kulandı.

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