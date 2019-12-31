Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, Devrim arabasının çalışmalarının yapıldığı tarihteki şahitlerini de çok heyecanlandırdı. Dönemin Adalet Partisi İzmir Milletvekili 87 yaşındaki Cemal Tercan, “Yeni çıkan yerli otomobil bende korkunç bir heyecan uyandırdı. Bu bir başlangıçtır korkmadan cesurca işe başlamak lazım” dedi.

BU BİR BAŞLANGIÇ

Devrim otomobilinin Adalet Partisi’ndeki en büyük destekçisi olarak bilinen Tercan, “Düşüncelerin önünü kapatmamak lazım. Yerli otomobil bizlere büyük bir heyecan verdi. Türkiye olarak bunu yaptık, daha da güzellerini yapacağız. Bugüne kadar yüzde 80’ini satın aldığımız sanayi ürünlerini artık üretiyoruz. Yapılan bu çalışma ile Türk milletinin heyecanını, cevherini ortaya koyan önemli bir noktaya geldik. Takdirle karşılamalıyız, bu bir başlangıçtır. Bu üreticiliğimizin gücünü gösteren kanıttır. Sadece araba değil muhteşem bir şey yaptık” diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili

TÜRK MİLLETİNİN ZİNCİRLERİ KIRILDI

“Hükümetin bu işin gerçekleşmesi için fabrikayı süratle yapması gerekir” diyen Tercan, “Ben tekniker olarak olmaz denilen birçok şeyi geçmiş dönemde arkadaşlarımla birlikte yaptım. 1956-57 yıllarında Türkiye’ye ambargo koyulmuştu. Orduya mektup yazmıştım, ‘Bugün ordunun, donanmanın ihtiyacı olan ne varsa bunları bize iletin’ dedim. Biz o dönem yedek parçaların hepsini yapmıştık. Ama Türkiye’nin önünde bir çok engel vardı. Artık Türk milletinin zincirleri kırıldı. Kutsal bir başlangıç yaptık. Bunu düşüneni, yapanı, gündeme getireni ve gerçekleştiren herkesi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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