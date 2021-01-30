Dahlan’la uzlaş dayatması

ABD ve İsrail’in Filistin yönetimine getirmek istediği BAE’nin kiralık tetikçisi Muhammed Dahlan için Ürdün ve Mısır da devreye girdi. İki ülkenin yasaklı olan Dahlan’ın önümüzdeki aylarda yapılması planlanan seçimlere katılmasına izin vermesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a baskı yaptığı iddia edildi. Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi kaynakları, 17 Ocak’ta Ürdünlü ve Mısırlı istihbarat üyelerinden oluşan heyetin Ramallah’ta Abbas ile görüştüğünü doğruladı. Heyet, Abbas’tan Dahlan’ın yönettiği Demokratik Reform Akımı ile Fetih Hareketi arasında uzlaşma sağlamasını istedi.

ABBAS İSTEMİYOR

El Fetih’ten ihraç edilen ve Abu Dabi’de ikamet eden Muhammed Dahlan’ın, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed adına karanlık infazlara imza attığı biliniyor. BAE ise Mısır ve Ürdün’ün desteğiyle Dahlan’ı Filistin yönetiminin başına geçirmek için uğraşıyor. Şubat başında Kahire’de tarafların bir araya geleceği toplantı öncesi Mahmud Abbas’ın ikna edilmesi hedeflense de Filistin Devlet Başkanı’nın bu konuya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

SEÇİME KATILAMAYABİLİR

Mahmud Abbas, Filistin seçimlerinin Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’te yapılacağını duyurmuş, öncesinde ise Filistin topraklarında yargı ve seçimlerle ilgili yasalarda bir dizi değişiklik yapmıştı. Bu değişiklikler, Dahlan hareketinin seçimlere katılmasını engelleyen açık hükümler içeriyordu. Ancak Dahlan’ın seçimlere katılmasına izin verilip verilmeyeceğine dair son durum netlik kazanmadı. Bazı kaynaklar Kahire’de bunun görüşüleceğini iddia ediyor. Lübnan El-Ahbar gazetesi Dahlan’ın seçime katılma planının bir parçası olarak, işgal altındaki Kudüs ve çevresinde para yağdırdığını duyurdu. Kamplarda yardım sağlayacak sosyal komiteleri bulunan Dahlan’ın Gazze ve Kudüs’te Ramallah yönetiminin bıraktığı boşluğu doldurması, ailelere mali yardım ve yiyecek paketi ulaştırmasının ona büyük bir taraftar kitlesi kazandırdığı vurgulandı.

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ABD onu istiyor

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Washington yönetiminin Fetih Hareketi’nden ihraç edilen Muhammed Dahlan’ı, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın yerine getirmeyi düşündüğünü söylemişti. Friedman, Filistin yönetiminin tarihi akışın yanlış tarafında durduğunu savunarak, “Filistinlilerin yöneticileri, hala çok eski ve alakasız şikayetlerle uğraşıyorlar. 21’inci yüzyıla katılmaları gerekiyor, şu anda tarihin yanlış tarafındalar” demişti.

Kırmızı listede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “kırmızı bülten” talebinde bulunduğu Dahlan, 15 Temmuz darbe girişimini finanse ettiği gerekçesiyle aynı zamanda İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.