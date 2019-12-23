Danıştay’dan yardımı eczacı kararı

Danıştay, eczacıları ilgilendirecek önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, eczanelere ‘yardımcı eczacı’ çalıştırma zorunluluğu getiren yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. 2012 yılında Eczacılık Kanunu’nda yapılan değişiklik ile 2013 yılından sonra eczacılık fakültelerinden mezun olan eczacılara, serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için bir yıl yardımcı eczacılık yapmaları şartı getirildi. Söz konusu kanun kapsamında çıkarılan yönetmelikle de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından belirlenen limitin üzerinde olan eczanelerin, kendilerine başvurması halinde yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğu getirildi. Yardımcı eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacıların il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılması ve uyarıya rağmen 30 gün içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatının 30 gün süre ile askıya alınması düzenlendi.

ECZACI DAVA AÇTI

Ankara’da bir eczacı, söz konusu Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Danıştay 10. Dairesi’ne dava açtı. Davacı eczacı, kanunda, serbest eczane açmak isteyenlerin bir yıl süreyle yardımcı eczacılık yapmasının zorunlu tutulduğu, buna karşın eczanelerin ise yardımcı eczacı çalıştırmasına yönelik bir zorunluluğunun bulunmadığı, kanunda öngörülmeyen düzenlemelerin yönetmelik ile getirilerek serbest eczanelere yönelik zorlayıcı hükümler uygulandığı ve idarenin fonksiyon gasbı yaptığını iddia etti.

HASTALARA DAHA İYİ HİZMET İÇİN

Sağlık Bakanlığı’nın Danıştay’a gönderdiği savunmada ise yeni mezun eczacıların eczane açmadan önce bilgi ve mesleki deneyim edinmelerini sağlamak ve hastalara yönelik hizmet kalitesini arttırmak amacıyla ‘yardımcı eczacı’lık uygulamasının getirildiği belirtildi. Söz konusu düzenlemenin yapıldığı kanunda, yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığı’nca belirleneceğinin açıkça hükme bağlandığı ve söz konusu hükmün de yardımcı eczacı çalıştırmanın “zorunluluk” olarak addedildiği vurgulandı. Ayrıca idarenin görev alanına giren konularda standart belirleyebileceği, denetim yetkisinin olduğu ve bu alanda idari tedbir belirleme yetkisinin bulunduğu, söz konusu düzenlemelerin kamu yararı ve hizmet gereklerine, üst hukuk normlarına ve hukuka uygun olduğu savunuldu.

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YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNE RET

Tarafların beyan ve savunmaların ardından Danıştay 10. Dairesi, eczanelere “yardımcı eczacı” çalıştırma zorunluluğu getiren yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Daire, eczacının iptal istemine dair kararını ise daha sonra verecek.