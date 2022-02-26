​Darbe mağdurlarına özel kanun şart

28 Şubat’ın 25’inci yılında Hukukçu Kadınlar Derneği (HUKAD) “Türkiye’deki Darbeler, Hak İhlalleri ve Çözüm Teklifleri” başlığıyla kitap hazırladı. İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısına çok sayıda hukukçu katıldı. Darbecilerin hak ve özgürlüklerin tamamını hedef aldığını kaydeden HUKAD Başkanı Av. Figen Şaştım, Türkiye’de bir kısım darbe mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilemediğini savundu.

Türkiye’nin darbelerle yüzleşmek adına önemli adımlar attığını anlatan Figen Şaştım, “Ülkemizde hala bir kısım darbe mağdurlarının mağduriyetleri giderilmedi. Hukuk alanında çalışmalar yapan bir STK olarak mevcut sıkıntıları dikkate alarak bir rapor hazırladık” diye konuştu.

MAĞDURİYETLER GİDERİLSİN

Türkiye’de bütün darbe mağdurlarını kapsayacak özel bir kanuna ihtiyaç olduğunu belirten Şaştım, bu kanunun 1960, 1980 ve 28 Şubat’ın tüm mağdurlarına her türlü hak ihlali için başvuru hakkı tanıması gerektiğini kaydetti. Darbe mağdurlarının mağduriyetleri-nin farklı mahkemelerin görev alanına girdiğine de değinen Şaştım, şu değerlendirmede bulundu:

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“Bunun için teklifimiz, darbelerden zarar görenlerin zararlarının tespiti için komisyon kurulması, hak ihlallerinin türüne göre alt komisyonlar kurulması, alt komisyonlarda mağduriyet türüne göre uzman kişilerin görevlendirilmesi şeklinde bir çalışma yapılmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.