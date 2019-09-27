Darbe planlarının bulunması önlendi

Kaytancı, 17 Temmuz 2016’da, Öksüz’ün üzerinden çıkan eşyalarla ilgili tutanağı önce adliyeye getirdi, daha sonra da komutanının talimatıyla savcıya sunmadan geri karakola götürdü.

DELİLLERİ KARARTTI

Böylece Öksüz’le ilgili tutanakların savcılığa teslim edilmemesi sağlayarak, darbe girişimine ilişkin tüm planların bulunma ihtimali olan delillerin karartılmasına ve yok edilmesi sağlandı. Ayrıca savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Öksüz’ün, “delil yetersizliği” iddiasıyla bırakılmasına ve ardından kayıplara karışması da sağlanmış oldu.