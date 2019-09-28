Darbeyi Öztürk yönetti

Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında dikkat çekici tespitler yer aldı. 2 bin 337 sayfalık gerekçeli kararda, 15 Temmuz’da derdest edilen Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar’ın darbe girişiminin başına geçmeyi kabul etmeyince Akın Öztürk’ün Genelkurmay Başkanlığı görevini kabul ederek Akıncı Üssü’nde darbeyi koordine ettiği anlatıldı.

EYLEM TALİMATI EZOTERİK DİLLE

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’nın işgal edilmesine ilişkin “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin de yargılandığı davaya bakan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, darbe teşebbüsü talimatının örgüt üyelerine iletilmesi ve elebaşı Fetullah Gülen’in 19 Mart 2016 tarihindeki konuşmasında geçen “kapadokya” “serkar” ve “ıslah” kelimeleri irdelendi. ‘Serkar’ kelimesinin ‘komutan, amir’ anlamına geldiği, ‘ıslah’ın ise ‘sulh’ kelimesi ile aynı anlamı ifade ettiği, sadece üst düzey mahrem imamlarca bilinen “Kapadokya” kelimesinin ise örgüt terminolojisinde “mahrem yerler” olarak kodlandığına dikkat çekilen gerekçeli kararda, Gülen’in, konuşmanın 15.36 saniyesinde kurmakta olduğu cümleyi bir anda yarıda keserek, “Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum” diyerek verdiği eylem talimatının hedef kitlesini ezoterik (gerçek anlamını yalnızca örgüt içerisinde belirli bir statüye sahip, oldukça dar bir çevrenin anlayabileceği) bir dille ifade ettiği belirtildi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINI KABUL ETTİ

Kararda, darbeyi yöneten bir numaralı asker sanık Akın Öztürk ile ilgili ayrıntı dikkat çekti. Cuntacıların o dönem Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı darbe girişiminin başına geçmesi için ikna edemeyince Akın Öztürk’ün kendisine teklif edilen Genelkurmay Başkanlığı görevini kabul ederek Akıncı Üssü’nden darbe teşebbüsü eylemlerini koordine ettiği aktarıldı. FETÖ’nün sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek ile askeri yönetici olan Akın Öztürk, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Ahmet Özçetin, Ömer Faruk Harmancık, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Turgay Sökmen, Murat Koçyiğit, Bilal Akyüz Osman Kılıç’ın darbe girişimini Akıncı Üssü 143’üncü Filo’dan yöneten isimler olduğu belirtildi.

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