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Gündem Datçada makilik alanda yangın
MUĞLA

Datça'da makilik alanda yangın

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Haber Merkezi AA
Makilik alanda yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor.
Makilik alanda yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Palamutbükü Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadan 5 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Datça Belediyesinden açıklama

Datça Belediyesi, yangına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Az önce Mesudiye Maşaçukuru'nda da yangın çıktı. Sabotaj ihtimali var. İtfaiye ekiplerinin yanısıra Jandarma ve polis ekipleri de harekete geçiyor" ifadelerini kullandı.

Belediye daha sonraki ise Mesudiye'deki yangının söndürüldüğünü soğutma işlemi yapıldığını belirterek "Palamutbükü söndürme çalışmaları sürüyor." açıklamasında bulundu.

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