DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış 'Yakında' yazılı terör paylaşımını para karşılığında yapmış Konya'da kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi H.E.H., adliyeye sevk edildi. H.E.H.'nin sorgusunda, sosyal medyada tanıştığı kişinin bu paylaşımı yapmasını istediğini, bu paylaşım için de kendisine para göndereceğini söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi 25 Eylül 2019, 13:29 Son Güncelleme: 25 Eylül 2019, 17:08 DHA