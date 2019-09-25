Gündem Yakında yazılı terör paylaşımını para karşılığında yapmış
KONYA

DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış

'Yakında' yazılı terör paylaşımını para karşılığında yapmış

Konya'da kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi H.E.H., adliyeye sevk edildi. H.E.H.'nin sorgusunda, sosyal medyada tanıştığı kişinin bu paylaşımı yapmasını istediğini, bu paylaşım için de kendisine para göndereceğini söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalanmıştı.
Kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalanmıştı.

Konya'da kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu H.E.H., adliyeye sevk edildi.

1 yıldır Türkiye'de, 1 aydır da Konya'da oturan Suriye uyruklu sığınmacı H.E.H. (21), terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, 16 Eylül günü Arapça yazılı bir not paylaştı.

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Alaeddin Tepesi'nden kenti gösteren bir fotoğrafla Arapça not, sosyal medyadan paylaşıldı. Notun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, H.E.H.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

H.E.H., sorgusunun ardından bugün 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandasını yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
  • Suriye'nin İdlip kenti nüfusuna kayıtlı H.E.H.'nin polisteki sorgusunda sosyal medyada tanıştığı kişinin kendisine böyle bir paylaşım yapmasını istediğini, bunun karşılığında ise para göndereceğini ancak parayı daha göndermediğini öne sürdüğü öğrenildi.

H.E.H., sorgusunun ardından bugün 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandasını yapmak' suçundan mahkemeye sevk edildi. H.E.H., çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

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