|
Gündem

Dedektörle tarama

TSK, arama kurtarma çalışmalarında tüm teknolojik ekipmanlarını kullanıma açtı. Terörle mücadelede kullanılan mağara dedektörleri de kurtarma çalışmalarında canlar kurtardı. Son olarak ocak ayında Kars’ta düzenlenen Kış-2023 Tatbikatı’nda kullanılan dedektörlerle, yıkılan bina incelenerek enkaz altındaki kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
04:00 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
TSK, arama kurtarma çalışmalarında tüm teknolojik ekipmanlarını kullanıma açtı.

TSK, arama kurtarma çalışmalarında tüm teknolojik ekipmanlarını kullanıma açtı.

TSK, arama kurtarma çalışmalarında tüm teknolojik ekipmanlarını kullanıma açtı. Terörle mücadelede kullanılan mağara dedektörleri de kurtarma çalışmalarında canlar kurtardı. Son olarak ocak ayında Kars’ta düzenlenen Kış-2023 Tatbikatı’nda kullanılan dedektörlerle, yıkılan bina incelenerek enkaz altındaki kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

GÖRÜNTÜLÜ TESPİT

Enkazlara tutulan cihaz veri elde ediyor. Cihaz, 150 metre ile bir kilometre arası menzilli tarama özelliğine sahip.

Bu arada Muğla’dan Hatay’a giden belediye ekipleri de, 28 kişiyi hassas sismik akustik dinleme cihaz yardımıyla enkazlardan sağ çıkardı. Sismik akustik cihaz enkaz altında kalan canlıların dokunma, tırmalama, vurma ve hatta nefes alıp verme sesini algılayabiliyor. Cihaz, enkazdaki boşluklarda, şaftlarda ve aralıklarda sıkışıp kalan kişilerin ürettiği sinyalleri görüntülü ve sesli olarak tespit edebiliyor.

UYDUDAN TAKİP

Tayvan’ın yer gözlem uydusu Formosat-5’in çektiği fotoğraflarla da, AFAD’ın da üyesi olduğu “Sentinel Asia” sistemi üzerinden afet çalışmaları için veri sağlanıyor. Tayvanlı uzmanlar, Kahramanmaraş’ta yaklaşık 187 hektarlık alandaki yer kırıklarını ve çöken binaları fotoğraflayıp potansiyel afet alanlarını tespit etti.


#Deprem
#TSK
#Arama Kurtarma
1 saat önce
default-profile-img
Dedektörle tarama
Devletimiz bir yıllık malzeme getirdi
İş dünyasına kalıcı konut çağrısı: THY ve Bayraktar 1000'er konut yapacak
Sanayinin çarkları afetzedeler için dönüyor
Türk Kızılay konteyner üretimini hızlandırdı
Bosna da ‘gönüllü’ oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.