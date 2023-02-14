Dedektörle tarama

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TSK, arama kurtarma çalışmalarında tüm teknolojik ekipmanlarını kullanıma açtı.
TSK, arama kurtarma çalışmalarında tüm teknolojik ekipmanlarını kullanıma açtı. Terörle mücadelede kullanılan mağara dedektörleri de kurtarma çalışmalarında canlar kurtardı. Son olarak ocak ayında Kars’ta düzenlenen Kış-2023 Tatbikatı’nda kullanılan dedektörlerle, yıkılan bina incelenerek enkaz altındaki kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Enkazlara tutulan cihaz veri elde ediyor. Cihaz, 150 metre ile bir kilometre arası menzilli tarama özelliğine sahip.
Bu arada Muğla’dan Hatay’a giden belediye ekipleri de, 28 kişiyi hassas sismik akustik dinleme cihaz yardımıyla enkazlardan sağ çıkardı. Sismik akustik cihaz enkaz altında kalan canlıların dokunma, tırmalama, vurma ve hatta nefes alıp verme sesini algılayabiliyor. Cihaz, enkazdaki boşluklarda, şaftlarda ve aralıklarda sıkışıp kalan kişilerin ürettiği sinyalleri görüntülü ve sesli olarak tespit edebiliyor.
Tayvan’ın yer gözlem uydusu Formosat-5’in çektiği fotoğraflarla da, AFAD’ın da üyesi olduğu “Sentinel Asia” sistemi üzerinden afet çalışmaları için veri sağlanıyor. Tayvanlı uzmanlar, Kahramanmaraş’ta yaklaşık 187 hektarlık alandaki yer kırıklarını ve çöken binaları fotoğraflayıp potansiyel afet alanlarını tespit etti.