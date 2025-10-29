Yeni Şafak
Defin öncesi çıkan park gerginliğinde dokuz yaralı: Bölgeye takviye ekipler sevk edildi

18:3129/10/2025, Çarşamba
DHA
Cenaze gecikmeli olarak toprağa verildi.
Şanlıurfa'da hayatını kaybeden yakınlarının cenazesi için mezarlığa gelen vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada bölgede görevli polis ekipleri, trafik akışının engellendiği gerekçesiyle araçların kaldırılmasını, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Olay yerine takviye ekip sevk edilirken, kısa sürede büyüyen tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu dokuz kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da defin öncesi cenaze sahipleri ile polisler arasında 'park' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan arbedede 9 kişi yaralandı.

Olay, Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda meydana geldi. Hayatını kaybeden Bege Karakuş'un cenazesi için mezarlığa gelen yakınları, araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada bölgede görevli polis ekipleri, trafik akışının engellendiği gerekçesiyle araçların kaldırılmasını, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çevredekilerin de katılmasıyla arbede yaşandı.

Polise tepki gösterip yolu kapattılar

Bölgeye takviye ekipleri sevk edilirken; dağılmayan kalabalığa polis, biber gazı ve copla müdahale etti. Kavgada aralarında iş insanlarının da bulunduğu 9 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan cenazeye katılan bazı kişiler, polisin müdahalesine tepki göstererek yolu kapattı. Yine polisin müdahalesi yol açılırken, söz konusu cenaze gecikmeli olarak toprağa verildi.



