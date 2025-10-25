Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da 18 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da 18 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

00:4625/10/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Şanlıurfa'da cezaevinde kendi pişirdikleri yemekten yiyen 18 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hilvan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde koğuşlarında kendi yaptıkları yemekleri yiyen mahkumlar, bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. 

Durumun bildirilmesi üzerine cezaevine sağlık sağlık ekipleri yönlendirildi. Cezaevi revirinde ilk müdahaleleri yapılan 18 mahkum, güvenlik önlemleri altında ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 

Acil serviste tedaviye alınan mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından cezaevindeki yemeklerden ve sudan numuneler alınarak, inceleme için laboratuvara gönderildi. 

Polis ve jandarma ekipleri, tedavi gören mahkumların bulunduğu hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

#Şanlıurfa
#Gıda zehirlenmesi
#Mahkum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları