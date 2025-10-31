DEM heyeti ile 3. görüşme

DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti ile yaklaşık 1 saat süren görüşmenin en önemli gündem maddesi PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı oldu. Ayrıca, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımlar da masadaki başlıklar arasındaydı.

Görüşmenin ardından DEM Parti’den yapılan açıklamada, "Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu" denildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta, sahadaki son gelişmeler ve yapılabilecek yasal altyapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede ayrıca, TBMM Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki çalışmalarla ilgili de istişarelerin gerçekleştirildiği kaydedildi. Dünkü görüşme ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini 7 ay içinde toplamda 3 kez kabul etmiş oldu. Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçmişti. 10 Nisan’da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir araya gelmişti.

DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ

İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da yapılmıştı. Sırrı Süreyya Önder’in ardından bu kez heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı. Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesinin 28 Ekim’de olması bekleniyordu ancak ertelendiği duyurulmuştu.







