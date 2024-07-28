DEM Partili Çelenk Paris Olimpiyatları'ndaki sapkınlığı TBMM'de savundu: AK Parti'den 'izlettirmeyeceğiz' yanıtı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları, geride kalan gerçekleştirilen açılış töreniyle resmen başladı. Katılımcı ülkelerin kafilelerinin sporseverleri selamladığı törende, Olimpiyat ve Fransız rejisi sık sık LGBT propagandasına yer verdi. Transların meşale taşıdığı, sözde 'defile' görünümlü etkinlikte ise LGBT'lilerin gösterildiği törende; sapkınlığa, küçücük çocuklar da alet edildi.
DEM Parti, Olimpiyat'taki sapkınlığı savundu
DEM Parti Diyarbakır vekili Sevilay Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada, Olimpiyatlar'daki skandalı eleştirenlere tepki gösterip sapkınlığa arka çıktı.
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"PKK çocuklara tecavüz ediyor, katlediyor" diyemedi
Sözlerinin devamında, Kürt çocukların günde 100 kişi tarafından tecavüze uğradığını, Kürt kadınlarının katledildiğini öne süren Çelenk, LGBT'ye tepki gösterenlerin buna sessiz kaldığını iddia etti. Çelenk, terör örgütü PKK'nın tecavüz edip infaz ettiği çocuklardan ise tek kelime söz edemedi.