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DEM Partili Çelenk Paris Olimpiyatları'ndaki sapkınlığı TBMM'de savundu: AK Parti'den 'izlettirmeyeceğiz' yanıtı

DEM Parti Diyarbakır vekili Sevilay Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışındaki LGBT propagandasına arka çıktı. Sapkınlığı 'performans' olarak niteleyen Çelenk, "Fransa'da 2015'ten bu yana en az 10 sözüm ona İslam adına, din adına korkunç saldırı oldu. LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir?" diye konuştu. Çelenk'in LGBT'yi savunduğu konuşmasına AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, ''Yeter ya! İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz de'' diyerek tepki gösterdi.

20:32 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 20:50 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
DEM Parti vekili Sevilay Çelenk
DEM Parti vekili Sevilay Çelenk

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları, geride kalan gerçekleştirilen açılış töreniyle resmen başladı. Katılımcı ülkelerin kafilelerinin sporseverleri selamladığı törende, Olimpiyat ve Fransız rejisi sık sık LGBT propagandasına yer verdi. Transların meşale taşıdığı, sözde 'defile' görünümlü etkinlikte ise LGBT'lilerin gösterildiği törende; sapkınlığa, küçücük çocuklar da alet edildi.

DEM Parti, Olimpiyat'taki sapkınlığı savundu

DEM Parti Diyarbakır vekili Sevilay Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada, Olimpiyatlar'daki skandalı eleştirenlere tepki gösterip sapkınlığa arka çıktı.

Çelenk,
"LGBTİ toplumuna gelince… Onlar kimsenin çocuklarını taciz etmiyor, kimseye zarar vermiyor
" diyerek açılıştaki sapkınlığı 'performans' olarak nitelendirdi.

İslam'ı hedef aldı: Fransa'da 2015'ten bu yana korkunç saldırlar oldu

Sapkınlığa karşı ses çıkaranları hedef alan Çelenk,
"Muhafazakar Hristiyanlar da eleştirdi fakat LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir? Fransa'da 2015'ten bu yana en az 10 sözüm ona İslam adına, din adına korkunç saldırı oldu. Dünyanın bütün sporcuları oradayken, dünya orada toplanmışken böyle, bu tür mesajlar vermenin anlamı nedir? Acaba bunları hiç düşünüyor muyuz?
" diye konuştu.

"PKK çocuklara tecavüz ediyor, katlediyor" diyemedi

Sözlerinin devamında, Kürt çocukların günde 100 kişi tarafından tecavüze uğradığını, Kürt kadınlarının katledildiğini öne süren Çelenk, LGBT'ye tepki gösterenlerin buna sessiz kaldığını iddia etti. Çelenk, terör örgütü PKK'nın tecavüz edip infaz ettiği çocuklardan ise tek kelime söz edemedi.

AK Partili Usta'dan tepki: İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz!

DEM Parti'li Sevilay Çelenk'in LGBT'yi savunduğu konuşmasına AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, '
'Allah, Allah! Ya bu ne ya yeter ya. İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz de'
' diyerek tepki gösterdi.



#DEM Parti
#LGBT
#2024 Paris Olimpiyatları
#Sevilay Çelenk
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