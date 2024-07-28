DEM Partili Çelenk Paris Olimpiyatları'ndaki sapkınlığı TBMM'de savundu: AK Parti'den 'izlettirmeyeceğiz' yanıtı

"Muhafazakar Hristiyanlar da eleştirdi fakat LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir? Fransa'da 2015'ten bu yana en az 10 sözüm ona İslam adına, din adına korkunç saldırı oldu. Dünyanın bütün sporcuları oradayken, dünya orada toplanmışken böyle, bu tür mesajlar vermenin anlamı nedir? Acaba bunları hiç düşünüyor muyuz?