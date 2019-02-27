Denenmiş taktikler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına ilişkin hazırladığı 657 sayfalık iddianamede, eylem yöntemlerinin yurtdışındakilerle benzerliklerini ve kullanılan aktörlerin çarpıcı bağlantılarını gözler önüne serdi.

2013 yılındaki 'Gezi' eylemlerinin 2000 yılında Sırbistan'daki sokak hareketlerine birebir benzediğine işaret edilen iddianamede, sözkonusu benzerliğin tesadüfle açıklanamayacağına dikkat çekildi. Savcılığa göre, Sırbistan ayaklanmasını organize eden ekip, birçok ülkede edindiği 'devrim tecrübesini' Türkiye'de de uygulamak istedi. Otpor/Canvas oluşumu içerisinde örgütlenen Sırp devrim ihracatçıları, İstanbul'daki protestocuları eğitti, onlara yol gösterdi; olaylar ise Batı ülkelerinin finansörlüğünde gelişti.

Zorluğu Göğüsle 'Gazdan Adam'

Savcılığın tespitlerine göre Otpor/Canvas, 2000'li yıllarda 'Zorluğu Göğüsle' sloganıyla eylemcileri tek bir hedefte birleştirmek için Sırbıstan'daki 60'dan fazla kasabada rock konserini organize etti. Gezi kalkışmasında da Kadıköy'de 'Gazdan Adam' Festivali gibi ülkenin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi.

Ödülü reddedip dikkat çekmeye çalış

Veran Matic isimli bir TV müdürü, bir ödül törenine 'Otpor' tişörtüyle katılarak aldığı ödülü 'zulme uğrayan basın ve hapisteki öğrencilere' ithaf etti. Bunun bir benzerine Gezi provokatörü Memet Ali Alabora imza attı. Alabora, Karadeniz Vakfı'nın kendisine verdiği ödülü davete katılmasına rağmen almadı. Buna gerekçe olarak ise eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da ödül almasını gösterdi.

Her şeyi sembolleştir!

'Pasif eylem' metodu kapsamında Sırbistan'daki Otpor üyeleri, 20 Sırp kasabasındaki polis karakollarını ziyaret ederek polislere pasta verdi. Gezi kalkışmasında da bunun bir benzeri olarak bazı göstericiler polis memurlarına çiçek dağıttı. Sırbistan'daki eylem sahalarında sahte seçimler düzenlendi. Bayraklar ve sembolik renkler sergilendi. Gezi olayları sırasında ise halkı sokağa çekmek için birçok futbol takımının renkleri kullanıldı. Renkler ve giysiler sembolleştirildi: Kırmızılı kadın, siyahlı kadın, fularlı kadın, Occupy Türkiye logolu kıyafetler... 'İbadet ve tapınma' da ihmal edilmedi. İstiklal Caddesi'nde 'Yeryüzü İftarları' adında iftar yemeği organize edildi ve Ziya Azazi, Mevlevi dansıyla protestoculara destekte bulundu.

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Gezi eylemlerinde pek çok sanatçı da ön saflarda boy göstermişti.

Gezi Postası ve Çapul TV

El ilanları, broşürler, kitap ve kitapçıklar. Gazete ve mecmualar (Gezi eylemleri sırasında çıkan Gezi Postası gazetesi.) Kayıtlar, radyo ve televizyon (İnternet üzerinden yayın yapan ÇapulTV isimli kanal kuruldu.) Grup lobileri (Kavala'ya ait Cezayir Restoranta yapılan toplantı sonrasında düzenlenen basın açıklaması.) Gözcülük, nöbetçilik (Gezi eylemlerinde birçok sanatçı ve siyasi Gezi parkından ayrılmayarak nöbet tutulması)

O ülkelerde başardılar

Otpor liderlerinden Slobodan Djinoviç ve Srdja Popoviç'in kurduğu Canvas grubu, 'uygulamalı şiddet içermeyen eylem ve stratejiler' kapsamında gerek yüz yüze gerekse de internet üzerinden ücretsiz 'başkaldırı' dersleri veriyor. Otpor/Canvas, 2003 yılından itibaren İran, Venezuela, Ukrayna, Gürcistan, Mısır da dahil olmak üzere 50'den fazla ülkede protestocularla çalıştı. İstanbul Başsavcılığı, Canvas grubunun internet sitesinde 'başarı listesi' başlıklı bölümde Ukrayna, Maldivler, Gürcistan, Mısır ve Lübnan'ın sıralandığına, Canvas'ın kendisini bu ülkedeki ayaklanmalar için başarılı bulduğuna dikkat çekiyor.

'OccupyTurkey'

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre 'OccupyTurkey' sayfası ve hesapları 2012 Aralık ayında oluşturuldu. Bu sayfa ilk olarak ODTÜ'de 18 Aralık 2012'deki eylemlerde kullanıldı. Otpor/Canvas grubunun denetimiyle aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüphelinin oluşturduğu yapı tarafından bir halk hareketi için defalarca nabız yoklandı.

Gene Sharp

Gezi'nin akıl hocaları

İddianameye göre dünyada 'Occupy' isimli 'Sivil Başkaldırı' yönteminin teorisyenliğini ABD'nin Boston Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Gene Sharp yapıyor. Sharp'ın 'şiddet içermeyen eylem politikası' uygulanarak hedef alınan ülkelerde rejim değişikliğine kadar giden bir süreç uygulanıyor. 'Otpor/Canvas' adı verilen 'Direniş' anlamına gelen grup ise bu teorinin uygulayıcısı rolünde. Kurucusu Sırp İvan Marovic. 1998-2003 yılları arasında adı Otpor olan grup ismini daha sonra Canvas olarak değiştirdi. Sivil Başkaldırı'nın teorisyeni Gene Sharp'ın 'Diktatörlükten Demokrasi'ye' isimli kitabında yer verdiği 198 pasif eylem metodu ile Gezi kalkışmasında meydana gelen olaylar da iddianamede tek tek karşılaştırıldı. Bunlar arasında en dikkat çekenler ve ülkemizde gerçekleşen eylemler şu şekilde sıralandı: "Halk konuşmaları, muhalefet ve destek mektupları, kurum ve kuruluş bildirileri, imzalı basın açıklamaları. Sloganlar, karikatürler ve semboller (Her yer Taksim her yer direniş, kırmızılı kadın, duran adam, Çarşı sembolleri), Pankartlar, posterler, görsel iletişim malzemeleri.

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