Denizaltılar artık daha yetenekli

Aselsan, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile askeri haberleşme sistemleri alanındaki yetkinliğini ileri bir aşamaya taşıdı. Projenin 1’inci denizaltısı olan TCG Pirireis için Aselsan tarafından ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü ve uydu haberleşme yeteneği kazandırıldı. Pirireis için üretilen Gemi Alarm ve Anons Sistemi, Elektronik Destek Sistemi, Ses Takatli Telefon Sistemi, Gemi Telefon Sistemi ve Entegre Muhabere Sistemlerinin teslimatları başarı ile tamamlandı.