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Denizaltılar artık daha yetenekli

Canberk Doğan
04:00 - 26/08/2024 lundi
Güncelleme: 06:37 - 26/08/2024 lundi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aselsan, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile askeri haberleşme sistemleri alanındaki yetkinliğini ileri bir aşamaya taşıdı. Projenin 1’inci denizaltısı olan TCG Pirireis için Aselsan tarafından ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü ve uydu haberleşme yeteneği kazandırıldı. Pirireis için üretilen Gemi Alarm ve Anons Sistemi, Elektronik Destek Sistemi, Ses Takatli Telefon Sistemi, Gemi Telefon Sistemi ve Entegre Muhabere Sistemlerinin teslimatları başarı ile tamamlandı.

Roketsan tarafından üretilen Akya ve Atmaca füzeleri de Pirireis’te kullanılacak. Deniz hedeflerine karşı geliştirilmiş antigemi füzesi olan Akya Füze Sistemi, yaklaşık 300 km menzil sunuyor. Füzenin 250 kilogram ağırlığında yüksek patlayıcı bir savaş başlığı bulunuyor. Hedefleme doğruluğunu artıran Akya, çeşitli platformlar üzerine entegre edilebilme özelliğine sahip. Su üstü harbinde harekat ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş hücumbot, firkateyn ve korvetlerde kullanılabilen yüksek hassasiyetli gemisavar füzesi olan Atmaca, uzun menzil özelliği sayesinde hedefi geniş mesafeden vuruyor.


#Aselsan
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#proje
#askeri haberleşme
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