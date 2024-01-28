Denizde yeni çağa adım

Marlin'le Deniz Kuvvetleri’nde ilk kez otonom şekilde çalışan bir sistem envantere alınmış oldu. Bu gelişme, Türkiye’nin denizcilik kabiliyetlerinde yeni çağa adımı olarak yorumlanıyor. Deniz Kuvvetleri’nin önünde yeni boyut ve yeni harekât kabiliyetleri açması nedeniyle Türkiye’nin Mavi Vatan'da operasyonel anlamda önemli bir fırsata sahip olması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri, Marlin SİDA’yı gemi olarak değil, bahriyenin bir parçası olarak görüyor. Marlin SİDA bu yüzden Deniz Kuvvetleri tarafından “TCB 1101” olarak adlandırılıyor. TCB “Türkiye Cumhuriyeti Bahriyesi” veya “Türk Cumhuriyeti Donanması” anlamına geliyor. TCB ön ekini taşıyan diğer ögeler ise uçaklar, helikopterler ve uzaktan kumandalı su altı araçları.