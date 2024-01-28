|
Gündem

Denizde yeni çağa adım

Türk Deniz Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde envantere alınan Marlin SİDA ile birlikte, resmi olarak mürettebatsız su üstü gemileri çağına girdi.

Canberk Doğan
04:00 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 06:27 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
TCB 1101
TCB 1101

Marlin'le Deniz Kuvvetleri’nde ilk kez otonom şekilde çalışan bir sistem envantere alınmış oldu. Bu gelişme, Türkiye’nin denizcilik kabiliyetlerinde yeni çağa adımı olarak yorumlanıyor. Deniz Kuvvetleri’nin önünde yeni boyut ve yeni harekât kabiliyetleri açması nedeniyle Türkiye’nin Mavi Vatan'da operasyonel anlamda önemli bir fırsata sahip olması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri, Marlin SİDA’yı gemi olarak değil, bahriyenin bir parçası olarak görüyor. Marlin SİDA bu yüzden Deniz Kuvvetleri tarafından “TCB 1101” olarak adlandırılıyor. TCB “Türkiye Cumhuriyeti Bahriyesi” veya “Türk Cumhuriyeti Donanması” anlamına geliyor. TCB ön ekini taşıyan diğer ögeler ise uçaklar, helikopterler ve uzaktan kumandalı su altı araçları.


#Türk Deniz Kuvvetleri
#Marlin SİDA
#gemi
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ayın kaçında bitiyor? MEB son dakika açıklamalar...