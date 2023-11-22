|
Gündem

Denizli'de 8 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihale edilecek

Denizli'de bulunan 8 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı. İhaleler, 19 Aralık Salı günü saat 10.00'da Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.

09:23 - 22/11/2023 Çarşamba
AA
İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görülebilecek.

İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görülebilecek.

Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli'nin Tavas ve Kale ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 359 bin 272 lira ile 565 bin 396 lira arasında değişen 8 sahanın ayrı ayrı ihalesi yapılacak.

İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görülebilecek.

İhaleler, 19 Aralık Salı günü saat 10.00'da Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.

#Denizli
#Jeotermal
#Resmi Gazete
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YÖK açıkladı: Burs ücretlerine zam geldi: İşte tezli yüksek lisans ve doktora 2024 bursu