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Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü

14:378/06/2025, Pazar
AA
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Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.
Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlyasbey yangın gözetleme kulesi yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eskere Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 20 personel ile müdahale eden ekipler, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.

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