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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının artmaya devam edeceği ve ülke genelinde normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Deprem bölgesi̇nde ise cumaya kadar yağış yok, hava güneşli̇, sıcaklık ortalamanın 10 derece üstünde. MGM tarafından 8 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

11:08 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Deprem bölgesinde hava durumu.

Deprem bölgesinde hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı:
Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar:
Genellikle güney, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı:
Rüzgârın; Marmara'nın batısı, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Çığ tehlikesi:
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 il için sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Deprem bölgesi̇nde cumaya kadar yağış yok, hava güneşli̇, sıcaklık ortalamanın 10 derece üstünde.

K,.Maraş ve Hatay 22, Adıyaman Ve Gazi̇antep 20, Di̇yarbakır 19 dereceyi̇ bulacak. Gece sıcaklıkları da arttı ancak K.Maraş Afşin ve Elbistanda hala sıfırın altına i̇ni̇yor.

Malatya açık 15, Adana 25, Osmani̇ye 26, Ki̇li̇s 23, Şanlıurfa 22 derece. Gece Malatya merkez 0, Doğanşehi̇r i̇se -2 derece.




#hava durumu
#meteoroloji
#deprem
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