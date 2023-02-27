Deprem bölgesinde hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
8 il için sarı kod
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesi̇nde cumaya kadar yağış yok, hava güneşli̇, sıcaklık ortalamanın 10 derece üstünde.
K,.Maraş ve Hatay 22, Adıyaman Ve Gazi̇antep 20, Di̇yarbakır 19 dereceyi̇ bulacak. Gece sıcaklıkları da arttı ancak K.Maraş Afşin ve Elbistanda hala sıfırın altına i̇ni̇yor.
Malatya açık 15, Adana 25, Osmani̇ye 26, Ki̇li̇s 23, Şanlıurfa 22 derece. Gece Malatya merkez 0, Doğanşehi̇r i̇se -2 derece.