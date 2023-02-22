Deprem bölgesinde talep grip ve kas gevşeticiye

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Deprem sonrasında mobil eczaneler ve sağlık merkezleri aracılığıyla şehrin birçok noktasında vatandaşın ilaç talebi karşılanıyor.
Kış ortasında meydana gelen ve ardından yaşanan şiddetli soğuklar nedeniyle deprem bölgesinde en çok soğuk algınlığı ilaçları talep ediliyor. Deprem sonrasında mobil eczaneler ve sağlık merkezleri aracılığıyla şehrin birçok noktasında vatandaşın ilaç talebi karşılanıyor.
Merkezde muayene, ilaç temini yanı sıra pansuman, iğne, kemoterapi solüsyonları, buhar gibi tedaviler yapılabiliyor. Gönüllü intern hemşire Şükran Yüksel, “Son günlerde soğuk algınlığı ilaçları isteniyor. Serum, kas gevşetici, antibiyotik ağrı kesici tedavileri uyguluyoruz” dedi.