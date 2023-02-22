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Deprem bölgesinde talep grip ve kas gevşeticiye

Kış ortasında meydana gelen ve ardından yaşanan şiddetli soğuklar nedeniyle deprem bölgesinde en çok soğuk algınlığı ilaçları talep ediliyor. Gönüllü intern hemşire Şükran Yüksel, “Son günlerde soğuk algınlığı ilaçları isteniyor. Serum, kas gevşetici, antibiyotik ağrı kesici tedavileri uyguluyoruz” dedi.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
Canberk Doğan
Canberk Doğan
04:00 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem sonrasında mobil eczaneler ve sağlık merkezleri aracılığıyla şehrin birçok noktasında vatandaşın ilaç talebi karşılanıyor.

Deprem sonrasında mobil eczaneler ve sağlık merkezleri aracılığıyla şehrin birçok noktasında vatandaşın ilaç talebi karşılanıyor.

Kış ortasında meydana gelen ve ardından yaşanan şiddetli soğuklar nedeniyle deprem bölgesinde en çok soğuk algınlığı ilaçları talep ediliyor. Deprem sonrasında mobil eczaneler ve sağlık merkezleri aracılığıyla şehrin birçok noktasında vatandaşın ilaç talebi karşılanıyor.

BASİT TEDAVİLER YAPILIYOR

Merkezde muayene, ilaç temini yanı sıra pansuman, iğne, kemoterapi solüsyonları, buhar gibi tedaviler yapılabiliyor. Gönüllü intern hemşire Şükran Yüksel, “Son günlerde soğuk algınlığı ilaçları isteniyor. Serum, kas gevşetici, antibiyotik ağrı kesici tedavileri uyguluyoruz” dedi.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#İlaç
#Sağlık
13 dakika önce
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Deprem bölgesinde talep grip ve kas gevşeticiye
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