Deprem bölgesinde talep grip ve kas gevşeticiye

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu illerde istihdamın korunması ve işsizliğin önlenmesi de önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak. Bunun yanında Süresi dolmuş prim borçlarına yönelik de adımlar atıldı. SGK’ya verilmesi gereken tüm bilgi, belge ve beyannameler ertelendi. İşsizlik sigortası ödemeleri öne çekildi. SGK prim borçları da ertelendi. Peki Süresi dolmuş prim borçları ne zaman ödenecek?