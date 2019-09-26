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İSTANBUL

Deprem iniş yapacak uçakları da etkiledi! Kuleden pilotlara: 'Deprem oldu pas geçin'

Deprem iniş yapacak uçakları da etkiledi! Kuleden pilotlara: Deprem oldu pas geçin

İstanbul’da meydana gelen deprem kente iniş yapacak uçakları da etkiledi. Deprem sonrası bir yolcu uçağı pas geçerken, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan yolcu uçaklarının pilotlarına, Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlilerinin depremden hemen sonra pas geçmeleri uyarısında bulunmalarının kayıtları da ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Kısa süre havada kalan uçaklar, deprem tehlikesinin atlatılmasının ardından sırayla havalimanlarına iniş gerçekleştirdi.
Kısa süre havada kalan uçaklar, deprem tehlikesinin atlatılmasının ardından sırayla havalimanlarına iniş gerçekleştirdi.

İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen deprem hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden kısa bir süre sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, pilotları deprem olduğu yönünde bilgilendirdi.

Saat 14:00’da pilotlar ile kontrolörlerin iletişim frekansında deprem olduğu yönünde anonslar eksik olmadı.

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Emirastes uçağı pas geçti

Pilotlar ile kule görevlileri arasındaki depremden hemen sonra gerçekleşen konuşmaların kayıtları da ortaya çıktı. Kontrölör, pist kontrolü için havalimanına iniş yapacak uçaklardan olan Emirates Havayolları’nın EK119 sefer sayılı Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 777-36N tipi uçağının pilotuna, “deprem oldu, pas geçin" bilgilendirmesi yaptı.

Deprem sonrası güvenli iniş yapıldı

Bunun üzerine geniş gövdeli uçak saat 14:02’de pisti pas geçti. Daha sonra kontrolör, Türkçe olarak, “Bir süre beklemeniz olacak, pist kontrolü ne kadar sürecek bilmiyorum herkesin dikkatine anonsunu yaptı. Pilotlar da kontrolöre bilgi için teşekkür anonsunda bulundu.

Kontrolör daha sonra ise İngilizce olarak havadaki uçaklara, “Deprem oldu, pist kontrolü için pist kapalı. Pozisyonunuzu koruyun" anonsu yaptı.

Pist kontrolünde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine pas geçen Emirates Havayolları uçağı da başta olmak üzere kısa bir süre sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’na güvenli iniş yaptı.

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