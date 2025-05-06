Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Bosna-Hersek'te beyin kanaması ve inme geçirdi
Deprem tahminleriyle gündeme gelen jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ziyaret için gittiği Bosna Hersek'te sırt ağrısı nedeni ile kaldırıldığını, hastanede beyin kanaması ve inme geçirdiğini duyurdu. Daha önce kalbine stent takılan uzman isim, Sarayova'da gözlem altında tutuluyor.
Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ziyaret amacıyla bulunduğu Bosna-Hersek’te ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Sırt ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ercan, daha sonra beyin kanaması ve inme geçirdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı X'den açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sağlık durumuna ilişkin son detayları paylaştı.
Ercan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."
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