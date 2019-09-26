Depremde hasar gören binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı Fatih Balat’ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 3 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından yıkıldı. Yıkım anı ise drone ile havadan görüntülendi.

Haber Merkezi 26 Eylül 2019, 18:15 Son Güncelleme: 26 Eylül 2019, 18:25 IHA