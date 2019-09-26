Gündem Depremde hasar gören binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı
İSTANBUL

Depremde hasar gören binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı

Fatih Balat’ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 3 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından yıkıldı. Yıkım anı ise drone ile havadan görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
Deprem hasar görmesi nedeniyle kontrollü şekilde yıkılan bina
Deprem hasar görmesi nedeniyle kontrollü şekilde yıkılan bina

Fatih'te depremin ardından zarar gören binaların tamamının yıkılması için çalışmalar başlatılırken, hasarlı binalar drone ile havadan görüntülendi.

Risk nedeniyle önceden boşaltılmış

İstanbul’da öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak üzerinde bulunan 3 tarihi binanın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binaların daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile boşaltıldığı öğrenildi.

  • Deprem sonrası olay yerine gelen İBB ekipleri binaların öncelikle doğalgaz hatlarını kesti. Zabıta ekipleri tarafından çevresi güvenlik şeridi ile çevrilen binaların yıkılması için çalışmalar başlatılırken, zarar gören tarihi binalar drone ile havadan görüntülendi.

Hasar gören 3 bina yıkıldı
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Hasar gören 3 bina yıkıldı
İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem sonrasında Balat'da hasar gören binalar yıkıldı.


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