Depremzede esnafa bin 153 iş yeri

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremlerin ardından başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Depremin izlerinin silinmesi ve hayatın normal-leşmesine yönelik çalışmalarda hasar tespit çalışmalarının yapımı devam ederek aynı zamanda deprem bölgelerinde bin 153 iş yeri tamamlanarak teslim edildi. Afet bölgesinde 9 bin 188 yeni iş yeri açılması planlanıyor. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 11 ilde toplam 1 milyon 989 bin binanın hasarı tespit edildi. Buna göre acil, ağır, yıkık ve orta olarak sınıflandırılan bina sayısı 311 bin olarak kayıtlara geçti. Bölgede hasar tespiti yapılamayan 39 bin bina bulunuyor. Yetkililer bu binaların deprem nedeniyle hayatını kaybeden, ya da bölgeyi terk eden vatandaşlara ait olduğunu belirtti.

ALTYAPI BELEDİYELERDEN İŞ YERLERİ DEVLETTEN

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep’te yapılması planlanan 9188 yeni iş yerinin çalışmalarına başlandı. Hatay’da Antakya ve Defne ilçelerinde açılması planlanan 276 yeni iş yerinin alt yapı çalışmaları Konya, Bursa ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri tarafından tamamlandı. 6 ilde yapılması planlanan 9 bin 188 iş yerinin alt yapıları belediyeler tarafından hazırlanırken, iş yerlerinin yapımını AFAD veya valilikler üstleniyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yapılması planlanan 100 yeni iş yerinin altyapı çalışmalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi üstlendi. İşyerleri İstanbul ve İzmir Valilikleri tarafından yapılarak. sahiplerine teslim edilecek. Bunun yanı sıra İsken-derun’da yapılması planlanan 185 iş yerinin altyapı ve yapım işlerini KOSGEB üstlendi.

3 BİN 70 DÜKKAN KISA SÜREDE TESLİM EDİLECEK

Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu toplam 6 ilde, bin 153 iş yeri teslim edildi. Bölgede yapımı devam eden 3 bin 70 iş yerinin ise kısa sürede tamamlanarak teslim edilmesi bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

Malatya’da 338 geçici iş yeri yapımına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen 11 ilin normale dönmesi amacıyla bölge esnafı için geçici iş yeri hazırladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Kurum, Malatya’da, iş yerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması için 26 bin metrekarelik alanda her biri 25 metrekare olan 338 geçici iş yerinin yapımına başlandığı duyurdu. Sosyal medya paylaşımında, geçici iş yerlerinin proje müdürü Barbaros Kosuf’un görüşlerine de yer verildi. Kosuf, “Proje kapsamında öncelikle temellerimizi döküyoruz. Çelik yapıları yaptıktan sonra alt ve üstte çelik saclarla çatıların ve cephelerin montajını yapıyoruz. Pis su, yağmur suyu, elektrik, telekom gibi bütün altyapıyı hazırlayacağız ve hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.







