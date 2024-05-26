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Dere yatağını daraltana hapis

İklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan meteorolojik olayların sayısı ve şiddeti artarken, dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlarda olumsuz etkilerin azaltılmasına ilişkin kanun taslağı tamamlandı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 05:09 - 26/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak kanun ile taşkın konusunda yasak fiiller belirleniyor ve cezai müeyyideler getiriliyor.

Buna göre akarsu yataklarına atık dökülmesi, hafriyat ve kimyasal veya radyoaktif atık bırakılması yasaklanacak. Ayrıca buralarda inşai faaliyetler engellenecek. Doğal yatağın veya ıslah kesitinin herhangi bir maksatla yetkisiz olarak daraltılması, akarsu akış koşullarını bozacak herhangi bir müdahalenin yapılması, işgal edilmesi veya tesislere zarar verilmesi yasaklanacak. Kanun kapsamında yasaklanan fiilleri işleyenlere 100 bin lira ila 5 milyon lira arasında idari ve adli para cezaları uygulanacak. Belirlenen para cezaları, söz konusu yasağın birinci tekrarında 2 kat, ikinci ve üçüncü tekrarında ise 3 kat artırılacak. Cumhurbaşkanı, belirtilen idari para cezası miktarını 10 katına kadar artırabilecek.

Akarsuların üzerlerini kapalı hale getiren, taşkın kontrol tesislerini işgal eden veya zarar veren, akarsu akış koşullarını bozacak müdahalelerde bulunanlara da 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.


#iklim değişikliği
#taşkın
#kanun
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