Dere yatağını daraltana hapis

Buna göre akarsu yataklarına atık dökülmesi, hafriyat ve kimyasal veya radyoaktif atık bırakılması yasaklanacak. Ayrıca buralarda inşai faaliyetler engellenecek. Doğal yatağın veya ıslah kesitinin herhangi bir maksatla yetkisiz olarak daraltılması, akarsu akış koşullarını bozacak herhangi bir müdahalenin yapılması, işgal edilmesi veya tesislere zarar verilmesi yasaklanacak. Kanun kapsamında yasaklanan fiilleri işleyenlere 100 bin lira ila 5 milyon lira arasında idari ve adli para cezaları uygulanacak. Belirlenen para cezaları, söz konusu yasağın birinci tekrarında 2 kat, ikinci ve üçüncü tekrarında ise 3 kat artırılacak. Cumhurbaşkanı, belirtilen idari para cezası miktarını 10 katına kadar artırabilecek.