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İSTANBUL

Dev petrol arama platformu Scarabeo 9 İstanbul Boğazı’nda

Dev platform İstanbul Boğazı’nda

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı’ndan geçiyor. Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Haber Merkezi IHA DHA
&quot;Scarabeo 9&quot; adlı petrol arama platformu
"Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu

"Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçişine saat 08.30 sıralarında başladı.

GEMİ GEÇİŞLERİ DURDURULDU

Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, Kocaeli’de yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından İstanbul’a ulaştı.

DHA

Marmara'dan İstanbul Boğazı'na giren gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Karadeniz'e ilerleyen geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

İHA

İHA
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