Devremülk dolandırıcıları 30 milyon vurdu

Sahiplerini kandırıp devremülkleri ucuza sattılar. Parasını da vermediler. Devremülk sahiplerinin dolandırılması üzerine İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İddiaya göre şüpheliler, belirledikleri devremülk sahiplerini ofislerine davet ederek devremülklerini yüksek karla yabancı müşterilere satacaklarını söyleyip aldattı. Mülk sahiplerini türlü yalanlarla ikna eden şüpheliler, kandırdıkları devremülk sahiplerinden satış için sözleşme yaparak yetki aldı. Devremülkleri piyasa değerinin altında elinden çıkaran şüpheliler, aldıkları paraları da mülk sahiplerine vermedi.

Ofis adresleri ve telefon numaralarını sürekli değiştirip izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelilerin, sadece İstanbul Küçükçekmece’de 30 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 49 şüpheli tespit edildi. Aylar süren çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 21 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 31’i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda devremülk sahibi 60 yaş üstü kişilerin listesi ele geçirildi.