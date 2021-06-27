Devren adrese teslim FETÖ’cü

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, polis okulunda öğrenim gören öğrencilerden sorumlu mahrem imamların ifadeleri, örgütün gizliliğe verdiği önemi ortaya koydu. FETÖ’nün kripto üyelerinin iradelerini nasıl yok saydığı, polis okulunu bitirip ataması yapılan ve mesleğe başlayan polislerin, adeta bir mülk gibi FETÖ’cüler arasında devir tesliminin yapıldığı ortaya çıktı.

YAPILANMA DEŞİFRE OLDU

“Garson” kod adlı gizli tanığın ifadesinden yola çıkan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasına ulaştı. Gizli tanığın polis okulu mahrem imamlarının operasyonel hat, ankesör/büfe hatları üzerinden iletişim kurduğu öğrencilerin kod adlarını söylemesiyle operasyon genişletildi. Yakalanan mahrem imamların ifadeleriyle FETÖ’nün Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu yapılanması deşifre edildi. Örgütün yöntemlerine dair yeni bilgilere ulaşıldı.

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TEK TEK GÖTÜRMÜŞLER

Balıkesir Üniversitesi’nde çeşitli bölümlerde öğrenim gören ve FETÖ’nün mahrem evlerinde kalan öğrenciler arasında örgüte bağlılığından şüphe edilmeyenlerin seçilerek polis okulu mahrem imamı yapıldığı belirlendi. Polis okulundaki öğrencilerden sorumlu mahrem imamların, okulu başarıyla bitirip mezun olan ve ataması yapılan sorumluluklarındaki polisleri, atandıkları illere tek tek götürdüğü ve oradaki mahrem imama teslim ettiği ifadelere yansıdı. Bu mahrem imamların yeni eğitim-öğretim yılında da başka polis adaylarının imamlığını yürütmeye devam ettiği tespit edildi.

MAHREMLERİN ÇOĞU ÖĞRETMEN

Polis okulu imamlarının, ataması yapılan polisleri teslim ettiği mahrem imamların çoğunun öğretmen, bir kısmının ise polis olduğu ifadelere yansıdı. Örgütün polis okulu imamlarından biri, devir teslime giden süreci şöyle anlattı: “2013 Mayıs ayında öğrenciler mezun olunca onları teslim etmek için ‘Selman’ kod isimli üst düzey abi ile Van, Hakkari ve Şırnak’a gittik. Van’da göreve başlayacak olan 4 Özel Harekat polisinin devir teslimini mesleğe eski girişli mahrem imam olan bir polise, Hakkari’de yeni mezun 3 polisin devir teslimini yine başka bir polise, Şırnak’ta da yeni mezun 3 Özel Harekat polisinin devir teslimini öğretmen olduğunu bildiğim mahrem imama yaptık.”

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HAYAT FETÖ’yü güçlendiren darbe