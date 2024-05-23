Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'özel okulda Arapça eğitim' iddialarına yalanlama

Yapılan paylaşımlarda bazı fotoğraflar üzerinden İstanbul'da özel bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyulmadığı ve Arapça eğitim verildiği iddiası ortaya atıldı.

Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir.