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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'özel okulda Arapça eğitim' iddialarına yalanlama

Gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'daki özel bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyulmadığı ve Arapça eğitim verildiği iddiası ortaya atıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaları yalanlayarak ortaya atılanların manipülasyon olduğunu belirtti.

Semih Bozkuş
23:56 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:30 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor" iddiasını yalanladı.

Geride bıraktığımız gün içerisinde sosyal medyada yeni bir yalan furyasının fitili ateşlendi.

Yapılan paylaşımlarda bazı fotoğraflar üzerinden İstanbul'da özel bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uyulmadığı ve Arapça eğitim verildiği iddiası ortaya atıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaları yalanlayarak ortaya atılanların manipülasyon olduğunu belirtti.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan DMM, kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini de kaydetti.

DMM'den 5580 sayılı Kanun vurgusu

Merkez'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İstanbul’daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor.” iddiası manipülasyondur.

İddiaya konu okul, özel bir okuldur. Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir.

Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir.

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."



#Arapça Eğitim
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#İletişim Başkanlığı
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