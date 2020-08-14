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ANKARA

DHKP/C-FETÖ ortak eylem planı

Terör örgütü DHKP-C'nin memur alan yapılanması Devrimci Memur Hareketi'ne (DMH) yönelik dün Ankara’da 7 şüpheli gözaltına alındı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda “KHK'lar iptal edilsin. OHAL Komisyonu kapatılsın. İşimizi geri istiyoruz” yazılı afişler ele geçirilirken, “Adalet istiyoruz” yazılı bir başka afişte “Harbiyeli Öğrenciler” yazması dikkat çekti.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda “KHK'lar iptal edilsin. OHAL Komisyonu kapatılsın. İşimizi geri istiyoruz” yazılı afişler ele geçirilirken, “Adalet istiyoruz” yazılı bir başka afişte “Harbiyeli Öğrenciler” yazması dikkat çekti.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Yüksel Caddesi'nde gerçekleşen eylemleri organize eden şüphelilerin, bu eylemleri genele yaymak amacıyla toplu taşıma araçları ve halkın yoğun bulunduğu yerlerde ajitasyon yaptıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, diğer terör örgütlerini de eylemlere dahil etmeye çalıştıkları, özellikle FETÖ'den işlem gören askeri öğrencilerin yakınlarıyla birlikte hareket ettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda “KHK'lar iptal edilsin. OHAL Komisyonu kapatılsın. İşimizi geri istiyoruz” yazılı afişler ele geçirilirken, “Adalet istiyoruz” yazılı bir başka afişte “Harbiyeli Öğrenciler” yazması dikkat çekti.

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