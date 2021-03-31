​DHKP-C komada: Örgüt elebaşı bulamıyor

3 eylemin planlayıcısı ve azmettiricisi olan Karadağ’ın sicili hayli kabarık.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DHKP-C’nin peşini bırakmıyor. Örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu’nun 2 Şubat’ta yakalanmasının ardından yerine Yasemin Karadağ’ın getirildiği tespit edildi. Ekipler Üsküdar’da olduğunu belirlediği Karadağ’ı dün sabaha karşı gözaltına aldı. DHKP-C’ye yönelik Sarıyer’de düzenlenen operasyonda ise örgütün memurlar sorumlusu olduğu iddia edilen Yeter Gönül Aydın yakalandı.

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HASTALARI SEÇİYORLAR

Daha önce çeşitli tarihlerde 10 defa gözaltına alınan ve birkaç kez cezaevine girip çıkan Yasemin Karadağ’ın böbrek yetmezliği nedeniyle 2012’de cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. DHKP-C’nin üyelerinin tutuklanması ve katılımın olmaması nedeniyle örgüte liderlik edecek kimseyi bulamadığı için hastalığı nedeniyle tahliye edilenleri örgüt sorumlusu yaptığı öğrenildi. Hastalığı nedeniyle cezaevinden çıkarılan Caferi Sadık Eroğlu da ev hapsinde tutuluyordu.

SİCİLİ KABARIK

3 eylemin planlayıcısı ve azmettiricisi olan Karadağ’ın sicili hayli kabarık. 16 Haziran 2012’de Gaziosmanpaşa’da polis memuru Zekeriya Yurdakul’un şehit edildiği olayın azmettiricisi olduğu belirlenen Karadağ’ın, 8 Aralık 2012’de Bahçelievler 75. Yıl Polis Merkezi’ne el bombası ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu, 1 Nisan 2015’te de Elif Sultan Kalsen’i İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne silahlı saldırı düzenlemesi için azmettirdiği tespit edildi.

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Partilere saldıracaktı

Yasemin Karadağ