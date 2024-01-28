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DHKP-C’nin hedefindeki isim Adalet bakan yardımcısı Akın Gürlek

Terör örgütü DHKP-C bir kez daha Adalet Bakan yardımcısı Akın Gürlek’i hedef aldı. Ağır ceza başkanlığı yaptığı dönemde kritik davalara bakan yardımcısı Gürlek hakkında örgütün yasaklı yayın organında skandal ifadelere yer verildi.

12:09 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 12:11 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Terör örgütü DHKP-C, Adalet Bakan yardımcısı Akın Gürlek’i hedef gösterdi.
Terör örgütü DHKP-C, Adalet Bakan yardımcısı Akın Gürlek’i hedef gösterdi.

Adalet Bakan yardımcısı Akın Gürlek’e terör örgütü DHKP-C tehditler savurdu. Örgütün yasaklı yayın organı olan bir dergide hedef gösterilen Akın Gürlek hakkında, CHP genel başkanı Özgür Özel’in partisinin genel başkan yardımcısıyken söylediği skandal ifadelere benzer ifadeler kullanıldı. Özgür Özel’in ‘Adalet celladı’ dediği Akın Gürlek hakkında terör örgütü DHKP-C ‘Cüppeli cellat’ söylemini kullandı.


DHKP-C’nin hukuk yapılanması olan halkın hukuk bürosu da sosyal paylaşım ağı X hesabı üzerinden Akın Gürlek’i hedefine koydu. Gürlek’e bakan yardımcısı olduktan sonra sistematik olarak saldıran DHKP-C’nin hukuk yapılanması olan halkın hukuk bürosu, Halk TV’den Seyhan Avşar’ın Gürlek hakkında yaptığı haberin ardından ifadeye çağırılması sonrası yaptığı paylaşım dikkat çekti.


Halkın hukuk bürosu Avşar’ın ifadeye çağırıldığını ifade ettiği paylaşımını alıntılayarak,
“Tarih, faşizmin uşaklığını yapanları da can bedeli faşizme karşı duranları da yazıyor. Bu mücadeleyi tarihe not düşen, meslek ahlakını koruyan gazeteciler değil; devrimcilere, devrimci avukatlara yıllarca ceza verip uyuşturucu satıcılarının koruyuculuğunu yapan Akın Gürlek suçludur!”
dedi.

Kritik yargılamaların başkanlığını yaptı

Akın Gürlek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı dönemde önemli yargılamalarda görev yaptı. FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütlerine karşı açılan kritik davalara baktı. Anayasa Mahkemesi'nin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına direnmesi nedeniyle CHP'lilerin hedefi haline geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürlek'i, FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz'le özdeşleştirerek
"Yeni Zekeriya Öz'ümüz" ifadelerini kullanarak hedef göstermişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, Akın Gürlek hakkında, "Bu adalet celladını, seyyar giyotin olarak mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz"
demişti.


#Akın Gürlek
#Adalet Bakanlığı
#DHKP-C
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