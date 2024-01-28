DHKP-C’nin hedefindeki isim Adalet bakan yardımcısı Akın Gürlek

Adalet Bakan yardımcısı Akın Gürlek’e terör örgütü DHKP-C tehditler savurdu. Örgütün yasaklı yayın organı olan bir dergide hedef gösterilen Akın Gürlek hakkında, CHP genel başkanı Özgür Özel’in partisinin genel başkan yardımcısıyken söylediği skandal ifadelere benzer ifadeler kullanıldı. Özgür Özel’in ‘Adalet celladı’ dediği Akın Gürlek hakkında terör örgütü DHKP-C ‘Cüppeli cellat’ söylemini kullandı.

DHKP-C’nin hukuk yapılanması olan halkın hukuk bürosu da sosyal paylaşım ağı X hesabı üzerinden Akın Gürlek’i hedefine koydu. Gürlek’e bakan yardımcısı olduktan sonra sistematik olarak saldıran DHKP-C’nin hukuk yapılanması olan halkın hukuk bürosu, Halk TV’den Seyhan Avşar’ın Gürlek hakkında yaptığı haberin ardından ifadeye çağırılması sonrası yaptığı paylaşım dikkat çekti.