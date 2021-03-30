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İSTANBUL

DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Haber Merkezi AA
DHKP/Cnin sözde Türkiye ve memur sorumluları yakalandı
Arşiv - DHKP-C Terör Örgütü'nün sözde Türkiye sorumlusu ile “Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli yürüttükleri çalışmada, 1992'den itibaren birçok kez yakalanan ve yaklaşık 19 yıl cezaevinde kalan, cezaevinde terör örgütünün organizasyonunda açlık grevi eylemlerine katılan, 2020 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli Yasemin Karadağ'ın, incelenen dijital veriler neticesinde DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğunu tespit etti.

Şüpheli Karadağ'ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde "gri" kategoride bulunan ve yakalandıktan sonra tutuklanan Caferi Sadık Eroğlu'nun ardından örgüt tarafından bu göreve getirildiği öğrenildi.

Aynı dijital verilerde 2000'den itibaren 3 kez cezaevine giren şüpheli Yeter Gönül Aydın'ın ise örgütün sözde memur sorumlusu olduğu belirlendi.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler örgütün hücre evinde saklanan Aydın'ı ve belirlenen adresinde bulunan Karadağ'ı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sultangazi'deki DHKP-C operasyonu helikopter kamerasında
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Sultangazi'deki DHKP-C operasyonu helikopter kamerasında
Sultangazi'de, dergi merkezi olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları belirtilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, adresteki 6 çelik kapıdan 2'sinin oksijen tüpüyle kesilerek, gizli odalara girilmesi sonucu yakalandıkları bildirildi. Terör örgütünün yurt dışında bulunan merkez komitesinin, dergi aracılığıyla örgüt üyelerine eylem için şifreli mesajlar ilettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona değindi: CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada, kendisi zaten DHKP-C militanıdır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona değindi: CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada, kendisi zaten DHKP-C militanıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara yönelik açıklama yapan Erdoğan, 'Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil.

Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır... Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır.

Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum.

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar
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Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.

İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C'ye operasyon: Çok sayıda gözaltı var
OYNAT 00:59
İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C'ye operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C terör örgütüne yönelik dev operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da Eyüpsultan, Beşiktaş ve Tuzla'nın aralarında bulunduğu birçok ilçede haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat ekiplerinin destek verdiği dev operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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