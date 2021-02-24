Dilenmeye lüks araçla geldiler: Çöpten yemek yapar gibi insanların duygularını sömürdüler​

M.K., isimli şahsın yapılan üst aramalarında bir günlük hasılatı olan bin 165 TL çıktı. Duygu sömürüsü yaparak bir günde bin 165 TL toplayan şahsın paralarına el konuldu. M.K., hakkında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.