Gündem Dilenmeye lüks araçla geldiler Çöpten yemek yapar gibi insanların duygularını sömürdüler
DÜZCE

Dilenmeye lüks araçla geldiler: Çöpten yemek yapar gibi insanların duygularını sömürdüler​

Dilenmeye lüks araçla geldiler: Çöpten yemek yapar gibi insanların duygularını sömürdüler

Lüks araçlarıyla geldikleri Düzce’de çöpten yemek yer gibi yaparak insanların duygularını sömüren dilenciler, zabıta ekiplerine yakalandı. Foyası ortaya çıkan dilenciler, lüks araçları ile kentten ayrıldı.

Haber Merkezi İHA
Zabıtaya yakalanan dilenciler araçlarıyla bölgeden ayrıldı.
Zabıtaya yakalanan dilenciler araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Düzce’de halkın huzuru ve insanların duygularını suistimal eden dilencilere yönelik denetimlerde yakalan dilenciler pes dedirtti. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan denetimlerde, şehir dışından gelerek dilendiği tespit edilen şahısları suçüstü yakaladı. Karabük’ten Düzce’ye lüks araçlarıyla geldikleri ve çöp konteynerlerinden topladıklarını yer gibi yaparak halkın duygularını istismar ettikleri belirlenen dilenciler, zabıta ekiplerince yakalandı.

Haklarında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapılan dilenciler, ekiplerin tutanak tutmasının ardından, lüks araçlarına binerek şehirden ayrıldı.

Dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı
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Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında ki trafik ışıklarında dilenen yaşlı bir şahsı fark eden zabıta ekipleri yaşlı şahsı yakaladı. Dilenen M.K., isimli şahıs zabıta ekiplerince karakola götürülerek burada hakkında işlem yapıldı.
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M.K., isimli şahsın yapılan üst aramalarında bir günlük hasılatı olan bin 165 TL çıktı. Duygu sömürüsü yaparak bir günde bin 165 TL toplayan şahsın paralarına el konuldu. M.K., hakkında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde çıkan para herkesi şaşırttı.

Dilenci kadının foyası ortaya çıktı: Kucağındaki bez bebek çıktı
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Üsküdar TEM otoyolu katılım ile Kısıklı katılım mevkiinde yol kenarında bir kadının kucağında battaniyeye sarılı bir bebek ile oturduğu ve dilencilik yaptığı görüldü.
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Olay yerine giden zabıta ekipleri kadının kucağındaki kundağı açtığında içerisinde bez bebek olduğunu tespit etti.
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Kucağındaki bez bebek ile vatandaşın duygularını sömürerek dilencilik yapan ve adının Afet olduğunu beyan eden kadın zabıta ekiplerince olay yerinden götürüldü.
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Dilencilik yapan kadın, kimlik tespiti ve gerekli cezai işlemler yapılması için Bulgurlu Polis Merkezine götürülmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.
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Dilenci kadının foyası ortaya çıktı: Kucağındaki bez bebek çıktı
Üsküdar'da kucağında taşıdığı bez bebek ile vatandaşın duygusunu sömürerek dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı. Dilencilik yapan kadın zabıta ekiplerince polise teslim edildi.

Kumaşlardan yaptığı sahte bebekle dilenen dilenci kıskıvrak yakalandı
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Kumaşlardan yaptığı sahte bebekle dilenen dilenci kıskıvrak yakalandı
Pendik'te dilencilere yönelik çalışma yapan zabıta ekipleri karşısına çıkan manzarayla şaşkına döndü. Kumaştan yaptığı sahte bebekle dilenerek insanların duygularını istismar eden kadın dilenci zabıta tarafından yakalandı.
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