​Dink davasında müebbet yağdı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Yargılanan kamu görevlileri hakkında 14 yıl sonra hüküm verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada son savunmaların da alınmasıyla birlikte kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan 26’sının 3 yıl 4 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Muharrem Demirkale

AKYÜREK VE YILMAZER’E AĞIR MÜEBBET

Tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yılmazer ayrıca “resmi belgeyi yok etme” suçundan 4,5 yıl, Akyürek de aynı suçtan 5 yıl 7 ay 15 gün, “resmi belgede sahtecilik” suçundan ise 7,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale “Anayasa’yı ihlal” ve “kasten öldürmeye yardım” suçlarından 2 kez müebbet hapisle cezalandırıldı. Tutuksuz sanıklardan Yavuz Karakaya, “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “kasten öldürmeye yardım etmek” suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Ramazan Akyürek

ERCAN GÜN’E 10 YIL

Eski Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Ali Öz, tutuklu sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin, tutuksuz sanık Gazi Günay’a “kasten öldürme” suçundan 25 yıl ve “resmi belgede sahtecilik” suçundan da 3 yıl 4 ay olmak üzere 28 yıl 4’er ay hapis cezası veren heyet, sanık Osman Gülbel’i “ihmali davranışla tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. Mehmet Ayhan, Uğur Karakaya, Faruk Sarı ve Hasan Durmuşoğlu’na “ihmali davranışla kasten öldürme” ve “resmi belgeyi yok etme” suçlarından 16 yıl 3’er ay hapis cezası veren heyet, Volkan Şahin’i, “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan 12,5 yıl hapis cezasına mahkum etti. FOX’un eski haber müdürü tutuklu sanık Ercan Gün’e FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

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Ali Fuat Yılmazer

13 SANIĞIN DOSYALARI AYRILDI

Eski emniyet müdürleri Celalettin Cerrah ve Reşat Altay’ın da bulunduğu 39 sanıkla ilgili ise beraat, düşme ve davanın reddi yönünde karar veren mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan’ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyasını, firari olmaları gerekçesiyle ayırdı.

SAMAST'A FETÖ DAVASI

Mahkeme heyeti, hükmünde, “Yapılan yargılama sonucunda, söz konusu cinayet eyleminin FETÖ/PDY’nin talimatları, örgütün amaç ve ideallerine uygun olarak mahkememiz dosyasında hüküm kurulan sanıkların iştiraki ile işlendiğine kanaat getirilmiştir” ifadesini kullandı. Sanıklar Ogün Samast, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender hakkında FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu ise karara itiraz edeceklerini, davayı İstinaf ve Yargıtay’a taşıyacaklarını söyledi.