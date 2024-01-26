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Diplomasi trafiği sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede küresel ve bölgesel meseleler ile Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onayın ele alındığı bildirildi.

Semih Bozkuş
18:27 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 18:40 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Jens Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Jens Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ile Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımı açıklaması: Biden Temsilciler Meclisi'ne talimatı verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'lara ilişkin, “Verilen söz üzerine oylamalarla Meclisimizden geçti. Ben de imzaladım, akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Biden da yazılı bir talimatla Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecinin başlamasını inşallah sağlayacaktır” dedi. İzmir ve Eskişehir adaylarının tanıtılacağı tarihleri de açıklayan Erdoğan, yerel seçim sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki İsrail'e karşı açılan soykırım davasına yönelik, Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'nda, gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.


#NATO
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Stoltenberg
#Telefon Görüşmesi
36 dakika önce
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