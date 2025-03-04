Diplomaside 'barış' ve 'arabuluculuk' dönemi

Türkiye markasının küresel alanda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi amacıyla kamu diplomasisi faaliyetleri genişletilecek. Uluslararası arenada “Türkiye” ismiyle tanınmasını sağlamak için iletişim araçları ve materyaller geliştirilecek. Stratejik iletişim, sosyal medya yönetimi ve dezenformasyonla mücadele alanlarında hem yurtiçinde hem de yurtdışında eğitim programları düzenlenecek.

Barış için arabuluculuk girişimi güçleniyor

Türkiye tarafından başlatılan “Barış İçin Arabuluculuk” girişimi çerçevesinde, uluslararası farkındalığın artırılması ve Türkiye’nin arabuluculuk kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam edecek. Özellikle Rusya-Ukrayna arasında barış masasının kurulması ve Gazze’de ateşkes sağlanması kapsamında sorumluluk üstlenen Türkiye, BM, AGİT ve İİT bünyesinde yer alan “Arabuluculuk Dostlar Grupları” eşbaşkanlıkları kapsamında Türkiye’nin bu alandaki görünürlüğü artırılacak.

Küresel forumlarla birleşme noktası

Türkiye’nin önemli diplomasi platformlarından biri olan Antalya Diplomasi Forumu (ADF), dünya liderlerini, üst düzey yetkilileri, akademisyenleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirmeye devam ediyor. 2020 yılında başlatılan forumun son etkinliği olan ADF2024, 1-3 Mart 2024 tarihleri arasında “Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak” ana temasıyla düzenlendi. Bu büyük etkinliğe 148 ülkeden toplam 4 bin 700 katılımcı iştirak etti. Forum kapsamında 19 Devlet ve Hükümet Başkanı, 64 Bakan ve 57 uluslararası kuruluş temsilcisi yer aldı. Ayrıca, 47 oturum düzenlenirken, 315 ikili görüşme gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıllarda da benzer içerikte uluslararası işbirlikleri ve organizasyonlar devam edecek.

Yabancı misyonlar ve diplomatik süreçler

Türkiye’deki yabancı diplomatik temsilciliklerin sayısı da artmaya devam ediyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de 140 Büyükelçilik, 104 Başkonsolosluk/Konsolosluk, 61 Uluslararası Kuruluş Temsilciliği ve 1 Daimi Temsilcilik olmak üzere toplam 306 yabancı misyon bulunuyor. Bu misyonlarda görev yapan yaklaşık 15 bin 500 diplomat ve aile bireyine, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde gerekli hizmetler sunulmaya devam edilecek. Ayrıca, yeni atanan büyükelçiler ve başkonsolosların göreve başlama süreçleri hızlandırılacak.

Diplomasi eğitim programları yaygınlaştırılıyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından, uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla yabancı diplomatlara yönelik eğitim programları da düzenlenmeye devam edecek. 2025 yılı boyunca toplam 150 yabancı diplomata, Türkiye’de veya çevrimiçi platformlar üzerinden eğitim verilmesi hedefleniyor. Ayrıca, diğer kamu kurumlarından dış temsilciliklere atanan müşavirler ve ataşeler için yılda dört kez tayin öncesi yönlendirme kursu düzenlenecek. Dış ilişkilerle görevli kamu personeline de çeşitli eğitim programları sunulacak.



