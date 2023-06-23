Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın heyetle İstanbul'da yürüyüşe çıktı: Vatandaşlardan yoğun ilgi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul'da yürüyüşe çıktı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, yoğun geçen sıcak siyaset maratonuna İstanbul'da yaptıkları yürüyüşle kısa bir ara verdi.
Fidan ve Kalın, Galataport’un sahil bandında heyetle yürüyüş yaptı.
Vatandaşlardan yoğun ilgi
Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ın birlikte yürüyüş yaptığı heyette yabancı misafirler de yer aldı. İki isim yoğun ilgi arasında yürüyüşlerini tamamladı.