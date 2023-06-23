Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın heyetle İstanbul'da yürüyüşe çıktı: Vatandaşlardan yoğun ilgi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Başka makamlar, başka hevesler CHP'li İBB başkanını ne yazık ki İstanbul'dan koparmış. Oysa İstanbul, sizin kişisel ihtiraslarına katık olacak bir şehir değildir. İstanbul, sizin parti içi kavgalarınızda kullanabileceğiniz bir platform değildir. İstanbul, sizin algı ve reklam çalışmalarınıza dolgu malzemesi olacak bir şehir değildir." ifadelerini kullandı.