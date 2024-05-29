Açıklamada ayrıca Türkiye'nin ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
Solingen faciası nedir?
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.
- Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti.
- Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.
Solingen’den sonra ırkçılığa karşı birçok gösteri ve yürüyüş düzenlendi. Anıtlar, anmalar yapıldı.