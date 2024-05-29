"31 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden Genç ailesini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla dünyaya insanlık dersi veren, yakın zaman önce kaybettiğimiz Mevlüde Genç'i de hürmet ve minnetle yad ediyoruz"