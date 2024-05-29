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Dışişleri Solingen faciasında hayatını kaybedenleri andı: Irkçılıkla mücadelemiz sürecek

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 31 yıl önce Solingen faciasında hayatını kaybeden Genç ailesini anarak, Türkiye'nin ırkçılıkla, yabancı ve İslam düşmanlığıyla mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.

15:32 - 29/05/2024 Çarşamba
AA
Genç ailesinin acısı, geçen 31 yıla rağmen tazeliğini koruyor.
Genç ailesinin acısı, geçen 31 yıla rağmen tazeliğini koruyor.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"31 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden Genç ailesini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla dünyaya insanlık dersi veren, yakın zaman önce kaybettiğimiz Mevlüde Genç'i de hürmet ve minnetle yad ediyoruz"
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Solingen faciası nedir?

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Mevlüde Genç ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı sembol isimlerden biri oldu.
  • Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti.
  • Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.


Solingen’den sonra ırkçılığa karşı birçok gösteri ve yürüyüş düzenlendi. Anıtlar, anmalar yapıldı.



#Dışişleri Bakanlığı
#Solingen
#Almanya
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