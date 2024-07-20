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Dışişleri Bakanlığından anlamlı günde net mesaj: Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantisi altında ilerleyecektir

Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. Yıl Dönümü vesilesiyle açıklama yayımlayarak net mesajlar verdi. Kıbrıs Türk halkının bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyeceği ifade edildi. Ada'daki çözümün iki halk ile iki devletin varlığının kabulüyle mümkün olduğu da belirtilen açıklamada, "Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz" denildi.

Semih Bozkuş
20:50 - 20/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:59 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyeceğini ifade etti.

Bakanlık, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. Yıl Dönümü vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu.

"Harekat, Ada'ya barış getirdi"

Bakanlığın resmi X hesabından paylaşılan açıklamada 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünün müstesna bir coşkuyla kutlanmış olmasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca gerçekleştirdiği Harekât, Ada'nın tamamına barış getirmiştir. Ada'daki olayların tarihini ve uluslararası hukuku keyfi biçimde yorumlayanların, bu gerçeği artık kabullenmesi gerekmektedir” denildi.

“Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantisi altında ilerleyecektir”

“Geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada'daki varlığını koruyabilmiş olan Kıbrıs Türk halkı, bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıyadır" denilen açıklamada, "Ancak Kıbrıs Türklerinin barışa olan bağlılığı ve haksızlıklar karşısındaki güçlü duruşu değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

“Kıbrıs davasının savunucuları olmaya devam edeceğiz”

Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün ve iki halk ile iki devletin varlığının kabulüyle mümkün olduğu da belirtilen açıklamada, "Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz" denildi.




#Kıbrıs Türk Halkı
#Dışişleri Bakanlığı
#Barış Harekatı
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