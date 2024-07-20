Dışişleri Bakanlığından anlamlı günde net mesaj: Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantisi altında ilerleyecektir

“Geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada'daki varlığını koruyabilmiş olan Kıbrıs Türk halkı, bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıyadır" denilen açıklamada, "Ancak Kıbrıs Türklerinin barışa olan bağlılığı ve haksızlıklar karşısındaki güçlü duruşu değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün ve iki halk ile iki devletin varlığının kabulüyle mümkün olduğu da belirtilen açıklamada, "Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz" denildi.