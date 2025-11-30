Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki iki gemiye saldırı sonrası açıklama: Endişeyle karşılıyoruz

"Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur."

ifadelerini kullanan Keçeli, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüklerini belirtti.