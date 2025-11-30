Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki iki gemiye saldırı sonrası açıklama: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki iki gemiye saldırı sonrası açıklama: Endişeyle karşılıyoruz

00:0430/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanlığı 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemileri ile ilgili açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemileri ile ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz’de iki ticari gemiye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin "Endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, Karadeniz’de Gambiya bayraklı “KAIROS” ve “VIRAT” isimli ticari tankerlere yönelik dün gerçekleştirilen saldırıların endişeyle karşılandığını belirtti.
"Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur."
ifadelerini kullanan Keçeli, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüklerini belirtti.



#Dışişleri Bakanlığı
#Öncü Keçeli
#Karadeniz
#Gemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?