Dışişlerinde görev değişiklikleri: Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan atama kararları

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan atama kararları

Buna göre;

Buna göre;

Dışişleri Bakanlığı: Bakan Yardımcılığına, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü; İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Rıza Demirer; Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur Söylemez; Enerji, Çevre ve Sınır Aşan Sular Genel Müdürlüğüne, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsün Erkulo; İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Refik Ali Onaner; İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Güney; Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan; Strateji Araştırmaları Merkezi Başkanlığına Polat Safi; İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Kenan Yılmaz; Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Aylin Sekizkök, atandı.