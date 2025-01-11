Dışişlerinde görev değişiklikleri: Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de çok sayıda atama kararı yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlarda en dikkat çekeni Dışişleri Bakanlığı kademesinde yapılan 10 atama oldu. Buna göre Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü atandı. Öte yandan altı ülkeye de yeni büyükelçi atandı.
Dışişlerinde yeni görevler
Karar ile Dışişleri Bakanlığı kademesinde 10 ismin ataması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı: Bakan Yardımcılığına, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü; İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Rıza Demirer; Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur Söylemez; Enerji, Çevre ve Sınır Aşan Sular Genel Müdürlüğüne, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsün Erkulo; İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Refik Ali Onaner; İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Güney; Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan; Strateji Araştırmaları Merkezi Başkanlığına Polat Safi; İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Kenan Yılmaz; Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Aylin Sekizkök, atandı.
Altı ülkeye yeni büyükelçi
Altı ülkeye yönelik yeni büyükelçi atamalarını içeren karar da Resmi Gazete'de yer aldı.
Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün; Mozambik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan; Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu; Almanya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan; Küba Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş atandı.
Tarım Bakanlığında da yeni görev
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan görevden alınarak yerine Mehmet Yerlikaya atandı.