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Dışişlerinde görev değişiklikleri: Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de

Dışişlerinde görev değişiklikleri: Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de

Semih Bozkuş
00:0811/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Atama kararları kapsamında Dışişleri Bakanlığında görev değişiklikleri ve altı ülkeye yeni büyükelçi görevlendirmesi yapıldı.
Atama kararları kapsamında Dışişleri Bakanlığında görev değişiklikleri ve altı ülkeye yeni büyükelçi görevlendirmesi yapıldı.

Resmi Gazete'de çok sayıda atama kararı yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlarda en dikkat çekeni Dışişleri Bakanlığı kademesinde yapılan 10 atama oldu. Buna göre Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü atandı. Öte yandan altı ülkeye de yeni büyükelçi atandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan atama kararları
Resmi Gazete
'de yayımlandı.
11 Ocak 2025 tarihli
Resmi Gazete
yayımlandı.
32 bin 779 sayılı
Gazete
'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasını taşıyan atama kararları yer aldı.

Dışişlerinde yeni görevler

Karar ile Dışişleri Bakanlığı kademesinde 10 ismin ataması yapıldı.

Buna göre;

Dışişleri Bakanlığı: Bakan Yardımcılığına, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü; İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Rıza Demirer; Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur Söylemez; Enerji, Çevre ve Sınır Aşan Sular Genel Müdürlüğüne, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsün Erkulo; İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Refik Ali Onaner; İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Güney; Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan; Strateji Araştırmaları Merkezi Başkanlığına Polat Safi; İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Kenan Yılmaz; Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Aylin Sekizkök, atandı.

Altı ülkeye yeni büyükelçi

Altı ülkeye yönelik yeni büyükelçi atamalarını içeren karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre;

Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün; Mozambik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan; Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu; Almanya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan; Küba Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş atandı.

Tarım Bakanlığında da yeni görev

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan görevden alınarak yerine Mehmet Yerlikaya atandı.



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#Resmi Gazete
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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