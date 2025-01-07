Atama kararı Resmi Gazete'de: Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek getirildi

Cumhurbaşkanı kararıyla Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek getirildi.
Cumhurbaşkanı kararına göre Konya İl Emniyet Müdürlüğüne, Maksut Yüksek getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
7 Ocak 2025 tarihli
Resmi Gazete
yayımlandı.
32 bin 775 sayılı Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasını taşıyan atama kararı yer aldı.
Buna göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan
Konya İl Emniyet Müdürlüğü
ne,
Maksut Yüksek
getirildi.
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