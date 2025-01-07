Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Atama kararı Resmi Gazete'de: Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek getirildi

Atama kararı Resmi Gazete'de: Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek getirildi

Semih Bozkuş
00:127/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı kararıyla Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek getirildi.
Cumhurbaşkanı kararıyla Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek getirildi.

Cumhurbaşkanı kararına göre Konya İl Emniyet Müdürlüğüne, Maksut Yüksek getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

7 Ocak 2025 tarihli
Resmi Gazete
yayımlandı.
32 bin 775 sayılı Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasını taşıyan atama kararı yer aldı.
Buna göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan
Konya İl Emniyet Müdürlüğü
ne,
Maksut Yüksek
getirildi.


#Maksut Yüksek
#Atama
#Resmi Gazete
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kahramanmaraş'ta 3 büyüklüğünde deprem