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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı

Semih Bozkuş
00:056/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız getirildi. Öte yandan Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınarak yerine Alper Uzman atandı.

Cumhurbaşkanı Atama Kararları
Resmi Gazete
'de yayımlandı.
Buna göre
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş
görevden alınarak yerine
Alper Uzman
atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarında
İstanbul
'un yeni emniyet müdürü de belli oldu.
Buna göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
Selami Yıldız
atandı.
Atama kararlarına ilişkin Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:

"3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınmış ve bu suretle boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman atanmıştır."

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atanmıştır."



#Atama Kararı
#Resmi Gazete
#Selami Yıldız

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