İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız getirildi. Öte yandan Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınarak yerine Alper Uzman atandı.
"3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınmış ve bu suretle boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman atanmıştır."
"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atanmıştır."