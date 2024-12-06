İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı

'de yayımlandı.

'de yayımlandı.

görevden alınarak yerine

görevden alınarak yerine

Buna göre

Buna göre

'un yeni emniyet müdürü de belli oldu.

'un yeni emniyet müdürü de belli oldu.

Buna göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı

Buna göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı

Atama kararlarına ilişkin Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:

Atama kararlarına ilişkin Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:

"3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınmış ve bu suretle boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman atanmıştır."