Atama kararları Resmi Gazete'de: Altı ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonucu altı ile yeni emniyet müdürü atandı.

'de atama kararları yer aldı.

'de atama kararları yer aldı.

32 bin 737 sayılı

32 bin 737 sayılı

'ya yeni emniyet müdürleri atandı.

'ya yeni emniyet müdürleri atandı.

ve

ve

İşte altı ilin yeni emniyet müdürü

İşte altı ilin yeni emniyet müdürü

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince,

Resmi Gazete'de Devlet Denetleme Kurulu'na ilişkin atamalar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.

Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları da Resmi Gazete'de

Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları da Resmi Gazete'de

Öte yandan Resmi Gazete'de Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları da yer aldı.

Yayımlanan karar ile birlikte hakim, savcı, başsavcı, başsavcı vekili, mahkeme üyesi ve başkanı atamaları gerçekleştirildi. Yayımlanan 9 ayrı karar ile toplam 369 ismin görev değişikliği yapıldı.