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Atama kararları Resmi Gazete'de: Altı ilin emniyet müdürü değişti

Atama kararları Resmi Gazete'de: Altı ilin emniyet müdürü değişti

Semih Bozkuş
00:4129/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonucu Bingöl, Iğdır, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa ve Ordu emniyet müdürleri değişti. Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, görevden alındı; Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonucu altı ile yeni emniyet müdürü atandı.

29 Kasım 2024 tarihli
Resmi Gazete
yayımlandı.
32 bin 737 sayılı
Gazete
'de atama kararları yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlar sonucu
Bingöl, Iğdır, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa
ve
Ordu
'ya yeni emniyet müdürleri atandı.

İşte altı ilin yeni emniyet müdürü

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince,

Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, görevden alınmış;

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı.

Resmi Gazete'de Devlet Denetleme Kurulu'na ilişkin atamalar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.

Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları da Resmi Gazete'de

Öte yandan Resmi Gazete'de Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları da yer aldı.

Yayımlanan karar ile birlikte hakim, savcı, başsavcı, başsavcı vekili, mahkeme üyesi ve başkanı atamaları gerçekleştirildi. Yayımlanan 9 ayrı karar ile toplam 369 ismin görev değişikliği yapıldı.



#Resmi Gazete
#Atama
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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